尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

7-8月期統一發票1000萬元特別獎還有2張未領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年9-10月期統一發票將於明天（25日）開獎，但截至目前為止，7-8月期統一發票1000萬元特別獎還有2張未領，包括：App Store訂閱費300元、台南市龍崎區楠坑12-1號統一超商購買食品102元。

另，7-8月統一發票200萬元特獎則有5張未領，包括：App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費等3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號統一超商購買食品132元、台南市安南區環福街106巷200號元一瓦斯叫瓦斯桶290元、台南市歸仁區保大路3段258號茶の魔手購買飲料30元。

此外，7-8月雲端發票專屬100萬獎也有2張未領，包括：SONY網路服務費258元、Galaxy Store應用程式147元。

今年7-8月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」；200萬元特獎中獎號碼「51509866」；3組頭獎中獎號碼則為「43074088」、「22870220」及「38253117」。財政部表示，7-8月期統一發票領獎期限至明年1月5日止，提醒中獎人於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

今年7-8月統一發票，千萬大獎還有2張未領。（記者鄭琪芳攝）

