韓國今年狂漲逾43％稱霸亞股 台股苦追僅漲11％

2025/09/20 07:46

今年以來，韓國狂漲逾43%稱霸亞股，至於台股苦追僅漲11%（資料照）今年以來，韓國狂漲逾43%稱霸亞股，至於台股苦追僅漲11%（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕檢視亞洲股市整體表現，其中，韓國表現最為突出，今年以來截至9月19日為止，卯起來大漲43.58%，且韓股穩坐「亞股一哥」寶座；至於台灣大盤指數，今年度僅上漲11.04%，還在後頭苦苦追趕中，尚輸給韓國、香港、越南等市場。不過，考量2026年台灣仍維持「中度經濟成長」，分析師表示，一旦台股大盤9月出現回檔，實為中長期絕佳買點。

美國聯準會（Fed）於台灣時間週四（18日）凌晨2時公布利率決策，一如市場預期降息1碼，將基準利率降至4.00%～4.25%，台股受激勵再創新高。

不過，根據統計，今年以來累計漲幅，截至9月19日為止，韓國是亞洲最強股市，漲幅為43.58%；亞股漲幅排第二及第三名，分別為香港恆生漲32.33%、越南漲30.98%，堪稱「亞股三強」；其他亞股方面，包括上海綜合漲13.97%、新加坡漲13.60%、印尼漲13.13%、日本上漲12.85%以及台灣加權漲11.04%。

對此，台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股先前反映聯準會降息利多、已大漲一波，短線需留意聯準會真正降息後，容易出現「利多出盡後」的股價修正。不過，考量2026年台灣仍維持中度經濟成長，加上AI強勁需求，帶動2026年台股企業獲利、持續達雙位數增長，一旦9月出現回檔，實為中長期絕佳買點。

此外，後市台股關注焦點，台新投信表示，包括：第一、美國聯邦法院裁定川普對等關稅違法，但同意川普徵稅權力延長至10/14；在此之前，雙方角力態勢如何、與川普的因應策略？

第二、對台股影響最大的半導體產業關稅實施細節，遲未出爐，屆時實際版本是否與市場預期一致？

第三、8/1對等關稅上路後，美國品牌廠商紛喊漲價，後續漲價幅度是否影響消費者信心？

第四、Nvdia下一世代AI GPU-Rubin接近設計定案階段，屆時，零組件與AI伺服器規格是否大幅提升？

此外，在類股操作上，投信法人建議，優先布局成長趨勢持續向上的產業，如半導體先進製程、AI基礎建設、邊緣AI、ASIC、IP、機器人、光通訊、網通、無人機等族群值得長線布局。

