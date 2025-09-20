晴時多雲

川習通話後 字節跳動：按中國法律推進相關工作

2025/09/20 10:21

針對TikTok在美營運等討論，TikTok母公司字節跳動今天凌晨發布公告，將按照中國法律要求推進相關工作。（美聯社）針對TikTok在美營運等討論，TikTok母公司字節跳動今天凌晨發布公告，將按照中國法律要求推進相關工作。（美聯社）

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平昨晚通話，通話涉及TikTok在美營運等討論。TikTok母公司字節跳動今天凌晨發布公告，將按照中國法律要求推進相關工作。

字節跳動微信公眾號在川習通話後於20日凌晨發布公告。公告指出「感謝習近平主席和特朗普（川普）總統對TikTok的關心。字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國使用者」。

據新華社19日晚報導，習近平於通話中表示，中國在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

習近平強調，希望美國為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

川普於通話後在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時表示，川習通話談近2小時，這是一場「非常好的對話」，談及貿易、俄烏戰爭等許多議題。雙方同意TikTok協議，相關進展順利，中國也希望看到TikTok繼續在美營運。

川普、習近平於台北時間19日晚通話，這是川普二度回歸白宮以來，第3次川習通話。第1次為川普就職美國總統前，習近平「應約」通電話；第2次為今年6月，當時雙方針對中國對稀土的出口限制進行磋商。 

