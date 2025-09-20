川習通話宣布達成TikTok協議 重點一次看

美國總統川普宣布與中國達成TikTok協議。TikTok在美業務將由一個美國的實體負責營運。（路透）

〔中央社〕美國總統川普宣布與中國達成TikTok協議。TikTok在美業務將由一個美國的實體負責營運，母公司「字節跳動」持股降至20%以下；甲骨文（Oracle）公司負責管理美國用戶資料。

川普與中國國家主席習近平於美東時間19日上午通話，是兩人自6月以來的首次對談。川普表示，美中雙方經數個月談判後，他和習近平批准協議，讓美國投資團隊控制TikTok在美國的營運。

● TikTok在美營運易手 中國母公司僅保留2成持股

華爾街日報指出，根據美中的TikTok協議架構，這款短影音App在美國的控制及營運權，將從中國母企業「字節跳動」（ByteDance）轉移給一個由數個美國投資方組成的聯合團隊，接手的美方營運團隊將使用「字節跳動」授權的技術運行演算法。

川普隨後於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文：「我剛結束和中國習主席一通非常有建設性的通話。我們在許多非常重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性，以及TikTok協議的批准。」

川普說他另和習近平達成共識，兩人將在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。另外，川普將在明年初訪中，習近平也會於適當時機訪美。今年APEC峰會將於10月31日在韓國慶州登場。

但美中這份TikTok協議的細節尚未公布。白宮官員及知情談判的人士指出，許多具體條款與法律問題尚待釐清，這筆繁複的交易才能算塵埃落定。

美中雙方談判代表本週稍早在西班牙首都馬德里舉行的經貿會談時談妥TikTok協議，交由川、習拍板。川普日前再將完成協議的最後期限展延至12月中旬。

● 川普金主入主 甲骨文續掌美國用戶資料

新接手TikTok在美營運的團隊（含新投資方與既有投資方）將共同持有約80%股份，原中國母公司「字節跳動」保留的TikTok美國版持股將不超過20%，以符合美方法規。

新進投資方包括私募股權公司銀湖（Silver Lake），將與雲端運算公司甲骨文（Oracle）共同持有約一半股份；TikTok美國版現有股東像須斯罕那國際集團（Susquehanna International）、KKR及泛大西洋投資集團（General Atlantic）則持股約30%。知情人士表示，聯合團隊裡的多數新投資方已確定。

美國政府另預計將從接手TikTok在美業務的聯合投資團隊收取數十億美元費用；這是近期川普政府與民間企業之間一系列高額交易中的最新一筆。

今後TikTok營運將有多名川普的核心支持者參與，像是甲骨文公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）；除參與投資外，甲骨文也繼續經手TikTok美國用戶資料。

此外，像須斯罕那國際集團共同創辦人雅斯（Jeff Yass）、泛大西洋投資集團執行長福特（William Ford）等都是川普的大金主。

然而TikTok協議架構下的新運作方式仍存疑問。協議規定，美國版TikTok將透過「字節跳動」授權的技術來開發演算法，中方在此一過程的參與程度，是官方尚未完全釐清的核心問題之一。

美國Axios新聞網對協議內容的解讀，是新成立的美國投資方接手後，TikTok美國版將搖身變成新的App。之前有美媒披露，原本TikTok的美國用戶將被要求轉移到新的App，目前新App正由TikTok工程師測試，搭載由 母公司字節跳動授權的新演算法，用於推播接收內容。

川普未直接回答關於中方是否仍掌控TikTok演算法的問題，只說「一切都在協商中，但我們會非常好地取得掌控」。

演算法是TikTok的核心，由誰掌握一直是美中之間一大爭點。這次美中雖達成協議，但美方仍有人擔憂TikTok 美國版會繼續使用中國的演算法。

● 美議員憂中方仍掌握演算法 學者認重要性已降

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，共和黨籍聯邦眾議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會首席議員、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）都反對任何使演算法仍受中國控制、或讓字節跳動與新美方營運團隊維持關係的協議。

克利什納穆希說：「川普總統擁有達成協議的一切籌碼，既能拯救TikTok又符合法律，後者意味必須確保 TikTok的資料與演算法真正掌握在美國手中。」

這份TikTok協議很可能需同時獲得美國國會與字節跳動董事會的批准。

雪城大學政治系副教授兼中國研究中心主任古爾基耶夫（Dimitar Gueorguiev）表示，與5年前川普第一任內首次呼籲禁用時相比，TikTok現已更成熟，未來持續進化的可能性不高，如今演算法相較當年剛推出時已不再新穎，重要性已降低。

古爾基耶夫說：「我認為從中國的角度來看，TikTok已不再是那麼有價值的談判籌碼，反而較易拿來作為讓步。但對美國而言，它依舊是一個極為顯眼且具有政治敏感性的議題。」

古爾基耶夫表示，更大的問題是川普政府以及北京方面能否將目前的進展轉化成動力，以達成美中之間更大的協議，「若要談最終結果，以及誰是贏家、誰是輸家，現在仍有許多未知之處」。

