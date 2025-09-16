晴時多雲

焦點股》鴻海：鴻騰科技日加持 多空滾量交戰

2025/09/16 09:54

鴻海將在今年11月21日舉辦科技日活動，以「AI 在三大智慧平台的全面應用」為主軸。（記者方韋傑攝）鴻海將在今年11月21日舉辦科技日活動，以「AI 在三大智慧平台的全面應用」為主軸。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於旗下鴻騰精密（FIT）將於週三（17日）在台北三創生活園區舉辦自家首屆科技日活動，今日早盤股價多空交戰，截至上午9時31分受到賣壓導致股價走跌，暫報214.5元，跌幅0.69%，成交量9240張。

鴻騰作為鴻海「3+3」事業佈局的重要環節，在AI伺服器、電動車領域的規劃與集團密不可分，董事長盧松青董事長明日的談話主軸，預計鎖定「AI驅動智慧移動」，探討如何透過數據與電力的高效流通，重新定義移動方式，並開啟跨產業合作的新格局。

鴻騰為進一步強化競爭力與品牌一致性，已將兩大車用事業整合為統一品牌體系「One Mobility」，以建立單一品牌、共享資源的協同效益。繼鴻騰科技日之後，鴻海將在今年11月21日舉辦科技日活動，以「AI在三大智慧平台的全面應用」為主軸舉行科技日，目標結合AI與實際場域，加速創新技術的落地應用，推動產業升級與發展。

