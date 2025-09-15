晴時多雲

支持青年創業 兆豐銀青創貸款最高可貸200萬元 利息補貼最長2年

2025/09/15 18:12

兆豐銀行桃竹苗區營運長朱茂榮（左4）、新竹市代理市長邱臣遠（右4）共同宣告竹挺利青創貸款利息補貼開放申請。（業者提供）兆豐銀行桃竹苗區營運長朱茂榮（左4）、新竹市代理市長邱臣遠（右4）共同宣告竹挺利青創貸款利息補貼開放申請。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行今日宣布，與新竹市政府青年發展中心攜手合作，提供新竹青年創業貸款利息補貼，兆豐銀行透過「竹挺利」計畫扶植在地青年創業，兆豐銀行將於核准後協助青創企業向新竹市政府青發中心申請利息補貼，最高貸款額度200萬元、利息補貼最長可達2年，藉此減輕青創業者初期創業的負擔。

兆豐銀行指出，為了讓青創企業申請更便利，特別將服務流程數位化，青創企業可選擇在兆豐銀行「小微easy貸」平台申請，也可透過經濟部中小及新創企業署「中小企業網路大學校」完成創業課程後，直接線上申請，讓青創業者即使在深夜或週末也能隨時輕鬆申辦，享受兆豐銀行「24小時不打烊」的全天候金融服務。

此外，為減輕青創企業申請利息補貼的行政負擔，兆豐銀行在核貸後，將直接協助青創企業向新竹市政府青年發展中心申請利息補貼，企業無須來回奔波。

兆豐銀行表示，為落實支持青年創業的承諾，不只提供貸款，也透過該行完整體系，從貸款、輔導、利息補貼到串聯政府資源，陪伴每個有夢想的青年創業家邁出第一步，進而協助青創品牌站穩腳步。

兆豐銀行指出，該行過去已擔任高雄與屏東青創貸款利息補貼計畫的承辦銀行，本次與新竹市政府的合作，可將這份經驗擴大至桃竹苗地區，支持青年創業夢想在全台開花，成為創業青年的堅實金融後盾。

