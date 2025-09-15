晴時多雲

並非因通膨好消息降息 分析師：聯準會面臨最糟局面

2025/09/15 16:57

市場預料本週聯準會將降息（路透）市場預料本週聯準會將降息（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經15日報導，上週美國疲軟的勞動市場數據掩蓋了通膨持續走高的事實，讓投資人對聯準會（Fed）17日將降息的預期維持不變，但分析師警告，為了就業市場疲軟而非通膨降溫而降息，「對聯準會而言，這是最糟糕的局面」。

美國上週四公佈的官方數據顯示，8月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，從7月的0.2%上升，同時至6日為止的該週初領失業救濟人數上升至26.3萬人，高於前一週修正後的23.6萬人，創近4年最高紀錄。

報導說，聯準會在決定是否調整利率時，將衡量其充分就業與物價穩定的雙重使命，基於就業市場逐漸放緩，以及物價持續上升的態勢，華爾街分析師認為，聯準會面臨複雜決定。

新世紀顧問首席經濟學家兼前聯準會理事會經濟學家薩姆（Claudia Sahm）說，「對聯準會而言，這是最糟的局面；他們不會因為通膨的好消息而降息，他們將因就業的壞消息而降息」。她預測聯準會在本次政策利率上將降息0.25個百分點（1碼）。她強調，通膨「仍然太強固」。

其他策略師對此也表示認同。嘉信理財金融研究中心固定收益策略師馬丁（Collin Martin）指出，「通膨仍居高不下，它一直居高不下，現在朝著錯誤方向發展」。

RSM首席經濟學家布魯蘇艾拉斯（Joseph Brusuelas）表示，頑固的通膨將使聯準會在9月會議後保持謹慎。他說，雖然聯準會肯定在本次會議降息，「但數據的基調並不代表今年底前將降息3次」。

截至上週五，芝商所FedWatch工具顯示，由於勞動市場加劇疲軟，投資人認為將年底降息3次的機率達76%。

報導說，然而該疲軟並不意謂美國經濟瀕臨崩潰，經濟週期研究所創辦人阿楚坦（Lakshman Achuthan）說「我們不是朝向類似就業市場崩潰的硬著陸發展，未來某個時刻，情況可能變得艱難，但現在還不到時候」。

