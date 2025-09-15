中國對輝達開槍了 裁定違反反壟斷法

中國在經過初步調查結束後，裁定輝達違反了反壟斷法。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在經過初步調查結束後，裁定輝達違反了反壟斷法，這在美中關稅談判敏感之際，為兩國貿易帶來壓力。

中媒南華早報報導，國家市場監督管理總局（SAMR）於去年12月對輝達展開調查，指控其在以69億美元收購以色列互連產品和解決方案提供商邁絡思科技公司（Mellanox Technologies）的過程中涉嫌違規。

請繼續往下閱讀...

2019年宣布的Nvidia-Mellanox交易於2020年4月獲得國家市場監督管理總局的批准，條件是輝達繼續按照「公平、合理和非歧視的原則」向中國市場供應其圖形處理單元加速器、Mellanox的高速網路互連設備以及相關軟體和配件。

路透指出，中國國家市場監管總局在聲明中僅表示，輝達這家美國晶片製造商違反反壟斷法規，但未詳細說明。輝達股價在盤前交易下跌2.6%。

輝達先前曾披露，在中國國內面臨審查，監管機構要求其繼續向本土公司供貨，以換取其收購Mellanox的監管批准。該公司警告稱，如果收購成功，可能會面臨處罰。輝達於2020年完成了網路技術製造商Mellanox的收購。

北京和華府在科技領域的緊張關係正在加劇。中國上週六啟動兩項針對半導體的獨立調查：一項是針對從美國進口的某些晶片的反傾銷調查，另一項是針對美國對中國晶片產業限制的反歧視審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法