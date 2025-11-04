金管會公布「大到不能倒」銀行 中信銀等六家蟬聯

金管會今天（４日）公布「大到不能倒」也就是「系統性重要銀行」（D-SIBs）名單，包括中國信託銀行（見圖）、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等6家銀行。（資料照，業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕 金管會今天（４日）公布「大到不能倒」也就是「系統性重要銀行」（D-SIBs）名單，包括中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行以及第一銀行等6家銀行，與2024年度相同。金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率，均已符合最終資本要求，並已於申報「第二支柱」監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另外，D-SIBs於2025年申報「第二支柱」壓力測試之結果，符合兩年度之合格標準。

金管會強調，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司（下稱存保公司）組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於108年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行之系統重要性得分，並指定D-SIBs。

根據上述管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，也就是「大到不能倒」銀行，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求，及2%內部管理資本要求；其中，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能，以支持實體經濟，目前6家D-SIBs之內部管理資本，是自2022年至2025年分4年提列完成，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

金管會表示，D-SIBs在金融市場是具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs，能為金融穩定承擔更多責任與使命；在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。

