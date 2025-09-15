松川精密營運動能看俏 HVDC與新能源需求爆發

松川精密財務長劉德紹（左起），董事長王傳世，副董事長吳頌仁看好營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕松川精密（7788）今天表示，隨著全球新能源趨勢快速發展，公司過去十餘年積極布局新能源應用領域，已成功完成從傳統繼電器製造商向新能源解決方案供應商的轉型。未來目標是將新能源業務比重推升至七成以上，持續擴大成長空間與毛利率表現，在高壓直流（HVDC）需求不斷之下，管理層看好AI貢獻比重從目前的12%繼續提升。

松川2010年便啟動新能源轉型，著重於儲能系統、電動車與充電設施、AI伺服器等應用，近年已成功打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，並成為主要太陽能逆變器與工業控制系統製造商的重要合作夥伴。以今年上半來看，旗下儲能產品營收較同期增長109%，帶動新能源相關產品營收占比逼近六成，顯示轉型成果逐步發酵。

松川董事長王傳世表示，目前公司的核心優勢在於技術與製造整合能力，採取垂直整合模式，自主掌握模具、零件設計、生產到自動化設備開發的完整流程，形成高度一條龍供應體系。此模式不僅提升研發與生產效率，也能在最短時間內回應客戶需求，並提供高電壓、大電流與低功耗等高規格的客製化繼電器解決方案。

王傳世說，產品線方面，松川涵蓋Plug-in繼電器、PCB繼電器、高壓直流與交流接觸器等完整品項，廣泛應用於儲能設備、AI伺服器、新能源車、工控及電源管理、家電等產業。截至2025年8月底，松川已累積275件技術專利。營運團隊正在評估越南、墨西哥擴廠可能性，提供客戶多元生產選擇。

除了標準化規格品，松川更具備快速客製化能力，並已推出磁保持繼電器與液冷電源系統專用產品，滿足市場對高電流與高可靠度產品的需求。隨著AI伺服器與新能源相關產品比重持續提升，不僅帶動整體產品組合優化，同時也強化松川品牌價值與市場定價能力，明年目標調漲部分產品10%單價。

法人表示，AI伺服器電源需求強勁，且隨浸沒式冷卻（Immersion Cooling）與高壓直流供電架構趨勢明確，松川與台灣電源龍頭大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的HVDC解決方案，目前已成功量產可應用於200KW以上，1000VAC/1500VDC系統的產品。在全球儲能與AI伺服器需求快速增長的雙重趨勢下，松川可望持續受惠。

