美降息在即搶高利 這些銀行美元換匯最高減4.5分 新戶年息衝12％

2025/09/15 14:06

搶在美FED降息前，多家銀行推出美元換匯、定存優惠。（業者提供）搶在美FED降息前，多家銀行推出美元換匯、定存優惠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國聯準會Fed本周召開利率決策會議，美國總統川普揚言將「大幅降息」，有閒置資金想要在降息前搶美元高利，近來多家純網銀、民營銀行都鎖定美元推出高利定存方案，美元6個月期定存年息4.4%、3個月期優惠年利率5%，若是「新戶」第1個月年息更衝上12%，換匯減碼更高達4.5分。

純網銀將來銀行（NEXT Bank）鎖定美國聯準會降息前的美元理財需求，推出開業以來最具競爭力的外匯優惠專案，新戶開立將來銀行帳戶可獲台幣、美元存款12％優利，舊戶加開外幣帳戶也有年息8％的1個月期美元定存優利，每人最多可存1萬美元。此外，匯入新資金至外幣帳戶，另有年息6％的3個月美元定存優惠，金額無上限。

若有換匯需求，即日起至9月底前，國人凡於上班日的9時至15時30分，透過將來銀行App以台幣兌換美元，牌告匯率立減4.1分，期間另有不定時的「加碼至讓4.5分」快閃活動。若換匯後有匯出需求，也有美元匯款「首次匯出0手續費」，之後筆筆僅3美元」的回饋，美元匯款最快可於當天全額到匯。

王道銀行即日起至9月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至10月31日止，可存1個月期美元定存優惠年利率10%，單筆起存金額1000美元（含），單筆上限為1萬美元（含），每人限存1筆。若是舊戶，則可選擇「新資金」美元定存優惠，即日起至9月30日止，存戶美元新資金定存3個月期優惠年利率5%，單筆起存金額300美元（含），單筆上限10萬美元（含），每人最多可存30筆。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶存戶，無論新舊戶在114年12月31日下午15:30前，於New New Bank以換匯美元新資金，承作「美元定存3個月期」，享6%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額3000美元；凱基銀行也有3個月短天期 「美元高利定存」，年利率最高5.25%。

安泰銀行至114年9月30日推出「泰美利」美元定存專案，以新資金存入，6個月期定存年息4.4%，此外，在114年12月31日前，每週1、3共2天舉辦「優匯日」，在網銀或行動銀行以新臺幣換美元、日圓、歐元等3種幣別，可分別減美元4分、日圓0.1分、歐元1角的優惠，若新資金換匯後再加入「泰美利」專案，可同時享有匯、利率優惠。

