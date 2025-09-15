晴時多雲

AI吃電 反核或返核傷腦筋

2025/09/15 16:53

半導體與AI產業龐大耗電需求，台灣是否從反核到返核，受到國際矚目。（資料照）半導體與AI產業龐大耗電需求，台灣是否從反核到返核，受到國際矚目。（資料照）
〔記者林菁樺／專題報導〕台灣今年正式邁向「非核家園」，核電歸零之際，卻面臨半導體與AI產業龐大耗電需求，能源結構與電價競爭力再受關注。雖然台灣電價仍低於日韓，但進口依賴高達9成以上，火力占比高也讓價格波動風險加大；隨著全球AI與資料中心用電激增，全球擁抱核電，台灣是否從反核到返核，受到國際矚目。

經濟部指出，相較於鄰近的日本核電占比約8.3%、韓國達31.7%，台灣核電歸零，但台灣民生電價每度2.77元、工業電價4.27元仍低於日韓，為了維持競爭力，台灣通常參考電業結構相近的韓國。

台灣核電歸零 電價仍低於日韓

韓國民生電價為每度3.96元、工業電價4.96元，台電表示，雖然韓國核電比率較高，能部分降低燃料進口依賴，但電價並非單純由發電結構決定，受到燃料來源比例、電力市場制度及政府補貼等多重因素影響。

台灣韓國的進口能源比率都達95%至98%，我國在核電歸零後，火力發電占比高達8成；韓國則仍保有約3成核能，但也有6成來自火力，在國際石化燃料價格劇烈波動時，都難以避免受到衝擊。

烏俄戰爭後，歐洲對天然氣依賴引發能源危機，讓許多國家檢討核能角色，且隨著AI與半導體產業快速成長，龐大電力需求讓核能再度成為討論焦點；舉例來看，台積電（2330）近年的電力消耗超過200億度，單一企業電力消費約占全台8％以上，隨先進製程投產而上看10%。而國際能源署（IEA）報告更指出，AI運算帶來龐大電力需求，全球資料中心到2030年的用電量將增加1倍以上，因而尋求基載、穩定的核電。根據IEA統計，目前全球約有30多個國家運行核電廠，超過400座反應爐運行中，中國、印度、英國等則在蓋新機組，目前非核國家包括德國與台灣。

台日韓核電政策與電價台日韓核電政策與電價

日、韓維持部分核電 台灣押注天然氣與再生能源

而政府也表態不反對新核電，新一代小型模組化反應爐（SMR）被視為能支應資料中心或工業園區的潛在方案。SMR是指30萬瓩以下的反應爐，具備設計彈性，可依需求模組化。但台電指出，目前全球投入研究的國家眾多，尚無成功商業化案例，未來3到5年也難以成熟，若在台灣推動，更需重新經過環評程序，「沒有10年大概蓋不出來」，且以規模來看，SMR裝置容量甚至比核一廠單機還要小，供電效益有限，約僅能滿足台積電一座新廠的需求。

學界分析，雖然SMR理論上能直供科學園區或大型工廠，但核能屬高度管制產業，若由民間經營難度極高。台積電過去也曾評估設置光電或燃氣電廠，最終仍選擇專注本業，由台電或民營電廠供電。

比較台日韓，日、韓仍維持部分核電占比，台灣則在能源轉型中押注天然氣與再生能源，但也承受高度進口依賴與價格波動風險。面對全球AI與半導體產業用電量持續飆升，如何在安全、穩定與減碳之間找到平衡，會是台灣能源政策關鍵課題。

