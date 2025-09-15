晴時多雲

財經 > 財經週報

〈財經週報-能源政策〉核電廠存活？先現況評估再自我安檢

2025/09/15 05:30

核三重啟公投失敗，賴清德表示，不會排除始用先進核能。（資料照）核三重啟公投失敗，賴清德表示，不會排除始用先進核能。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。（資料照）舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。（資料照）

核三重啟公投未跨過門檻，但總統賴清德已指示，舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。核管法子法已預告，最快10月正式公告，而台電即可正式啟動兩階段作業，先是對已除役的三座核電廠進行重啟「可行性評估」，第二階段才正式進入自我安檢。

823核三重啟公投失敗，但以總投票人數比率來看，同意票約占75%、不同意25%。政府也做出回應，舊核能上仍堅守2必須、3原則，核安會必須有法、台電必須安檢，且堅守核安無虞、核廢有解、社會有共識，賴清德更直言，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，「並不會排除先進核能」。

核電廠是否存 先現況評估再自我安檢

維持舊核電廠運作相對務實，法規面更一一排除，「核管法」已取消執照屆滿前5至15年得提出延役申請的限制，核安會8月更預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」部分條文修正草案，維持既有老化評估、安全分析等4報告外，並新增輻射、耐震評估等兩項報告，草案最快10月可公告實施。

核電廠在台灣是否存活關鍵，又將回到經濟部、台電手上。台電董事長曾文生在核三公投結束後受訪表示，配合核安法規修正，要先回歸到核電廠的「現況評估」，包括三座電廠的爐心內用過燃料棒處理進度、乾貯設施興建進度等都會與重啟條件有關。

他舉例，三座電廠同時評估，但各廠的條件不相同，像核三進到安檢階段條件清楚，核二要等明年把爐心清空，核一狀況還要看已拆除輔機裝回是否可行等，資訊準備充分後，就可以跟社會說明，但要多少時間，他只說會盡快。等台電初步盤點投入成本、時間等務實條件後，才可以進入下一階段的「自我安檢」；而進入「自我安檢」，曾文生表示，預估耗時一年半到二年，完成後才送核安會審查。

3座核電廠重啟估需1千億 核後端基金重估恐逾5千億

外界也高度關注重啟經費，過去核一廠曾提出延役申請，因此，11年前台電內部就有類似的評估，三座經費落在400億元，但隨著設備成本增加等到7年前再估，增加到600多億元。不過，根據核安會新增的老化更新、耐震安全度要拉高，外界認為約在1千億元左右，但台電強調還是要等正式報告出爐。

拆解核安無虞、核廢有解、社會有共識三原則，可行性評估就是安檢前置作業，且台電會向國人報告，將核安風險向社會報告，完成其中兩項；至於剩下核廢問題也需解決，台電每5年要對「核後端營運基金」重估，且近年原物料成本高漲，核後端基金只增不減、重估金額將會超過5,000億元。

過去擔心核後端基金規模金額暴漲出現缺口，台電從早期核電發好發滿的提撥制，改為固定每年一筆的年金制，到2025年止，納入電價成本中提撥補足，因此對未來的電價影響有限。

