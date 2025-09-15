焦點股》能率：Agility Robotic獲輝達投資 集團歡慶

Agility Robotic獲輝達投資，集團歡慶。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕能率（5392）集團近年來積極朝機器人產業布局，由於投資的美國人型機器人公司Agility Robotics獲得輝達投資，市場咸認未來能率集團有望結盟輝達、Agility Robotics進軍AI機器人市場，股價直接從40元連續兩日向上衝，今日開高走高，截至9:54分為止，上漲4.15元、暫報47.65元、漲幅達9.54%，成交量5.6萬張。

在機器人領域佈局方面，能率子公司毅金精密3年前開始著手投入協作機器手臂生產研發，今年計劃生產1000支協作機器人手臂，預計明年將持續放量；今年3月能率也投資以研發高階協作型機器手臂的美國Mantis Robotics，未來毅金精密有機會取得Mantis Robotics的組裝，佳能（2374）也於今年第四季開始出貨感測器給Mantis Robotics；而能率今年透過能率亞洲（7777）以1000萬美元投資Agility Robotics，Agility Robotics創辦人預計24日訪台，首站參訪企業就是能率集團旗下佳能（2374），估計雙方將進一步深入合作。

法人分析，能率近日融資餘額持續增加，今日爆量上衝，上週五主力買超逾4900張，隨著24日Agility Robotics創辦人訪台有望宣布好消息，投資人可逢回承接。

