晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》康霈*︰法說會變法會 股價跳空跌停

2025/09/10 09:34

康霈臨床三期試驗延後半年開始，股價重挫跌停。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為康霈執行長凌玉芳。（圖:康霈提供）康霈臨床三期試驗延後半年開始，股價重挫跌停。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為康霈執行長凌玉芳。（圖:康霈提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕還原分拆前是不折不扣的股王生技股康霈*（6919），昨天召開法說會，不過釋出研發的減肥藥臨床三期試驗延後半年開始收案，導致今天康霈*股價跳空跌停開出，截至9點20分，康霈*股價緊鎖跌停，跌停價229.5元，成交量逾9100張、跌停委賣張數逾8500張。

康霈*執行長凌玉芳昨天表示，因為「美國FDA小宇宙爆發」，認為康霈*提出的臨床試驗量表不夠好，要求調整，原本今年10月就要開始收案的臨床3-1期試驗，得延後到明年第二季才能開始收案，不過公司團隊傷心了一天就重新振奮，將把多出來的時間投入中國臨床試驗準備。

由於臨床3-1期試驗延後開始，第二個三期臨床試驗3-2期，也預計延後開始，不過凌玉芳表示，3-1期預計明年底可以完成收案、3-2期要到後年第一季才完成收案，另外安慰劑組，美國FDA也要求觀察一年，若樂觀預估，可能得要等到2029年上半年才能拿到藥證。

不過康霈指出，目前有跟許多藥廠洽談授權，當中包括全球前十大藥廠，希望很快能有好消息傳來。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財