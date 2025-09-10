焦點股》康霈*︰法說會變法會 股價跳空跌停

康霈臨床三期試驗延後半年開始，股價重挫跌停。圖左為康霈董事長徐坴暉、圖右為康霈執行長凌玉芳。（圖:康霈提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕還原分拆前是不折不扣的股王生技股康霈*（6919），昨天召開法說會，不過釋出研發的減肥藥臨床三期試驗延後半年開始收案，導致今天康霈*股價跳空跌停開出，截至9點20分，康霈*股價緊鎖跌停，跌停價229.5元，成交量逾9100張、跌停委賣張數逾8500張。

康霈*執行長凌玉芳昨天表示，因為「美國FDA小宇宙爆發」，認為康霈*提出的臨床試驗量表不夠好，要求調整，原本今年10月就要開始收案的臨床3-1期試驗，得延後到明年第二季才能開始收案，不過公司團隊傷心了一天就重新振奮，將把多出來的時間投入中國臨床試驗準備。

請繼續往下閱讀...

由於臨床3-1期試驗延後開始，第二個三期臨床試驗3-2期，也預計延後開始，不過凌玉芳表示，3-1期預計明年底可以完成收案、3-2期要到後年第一季才完成收案，另外安慰劑組，美國FDA也要求觀察一年，若樂觀預估，可能得要等到2029年上半年才能拿到藥證。

不過康霈指出，目前有跟許多藥廠洽談授權，當中包括全球前十大藥廠，希望很快能有好消息傳來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法