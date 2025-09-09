晴時多雲

台灣人也瘋榴槤？越媒曝進口量大增 但有多批貨被退真相曝光

2025/09/09 10:23

越南榴槤今年前7個月出口額達12億美元。示意圖。（法新社）越南榴槤今年前7個月出口額達12億美元。示意圖。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南榴槤今年前7個月出口額達12億美元（約新台幣363億元），根據統計，中國為主要買家，台灣市場則出現兩位數成長，但台灣食藥署公布，今年2月25日至8月25日止，受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為723批，檢驗不合格批數為19批，不合格率為2.6%，原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。

根據越南海關數據統計，越南榴槤7月出口額較上月成長35%，達3.79億美元（約新台幣114億元）。越南水果蔬菜協會秘書長Dang Phuc Nguyen 預測，隨著收穫季節的高峰，9月和10月出口將增加至每月5.5億美元（約新台幣166億元）。

根據統計，中國是主要買家，佔出口的87%。出口商表示， 由於先前中國客戶加強了品質控制，導致邊境清關延誤，今年上半年面臨挑戰，不過情況有所改善，出口商和農民已經加強防止水果中鎘殘留，此前這一問題導致水果在中國被拒收，並導致人們排隊等待檢測。

中國在2025年初發現越南新鮮榴槤鎘及金胺O（Auramine O）濃度，「嚴重危害中國消費者的健康」後，政府當局已加強對榴槤中的鎘及金胺O（Auramine O）檢測。

根據更嚴格的規定，越南榴槤必須「逐批」接受檢測，任何不合格的榴槤將被退回或銷毀。受到中國檢測趨嚴衝擊，越南榴槤出口銳減。

另根據越南海關統計，香港、台灣、美國、日本在內國家市場，也出現兩位數成。

不過近幾個月，台灣食藥署公布，自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。根據食藥署統計近半年，自114年（西元2025年）2月25日至114年8月25日止，受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為723批，檢驗不合格批數為19批，不合格率為2.6%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。

食藥署已從114年7月22日起至10月1日止，在邊境對越南報驗的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗比例為100%。

