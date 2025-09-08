晴時多雲

子女拋棄繼承由下一代繼承 留意扣除額上限

2025/09/08 07:30

南區國稅局表示，子女拋棄繼承由孫子女繼承，應留意繼承人扣除額上限。（記者鄭琪芳攝）南區國稅局表示，子女拋棄繼承由孫子女繼承，應留意繼承人扣除額上限。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，我國遺產稅制設有親屬扣除額，給予遺產免徵遺產稅的法定權益，但繼承人拋棄繼承者，不適用相關扣除額；而且，如果第一順序繼承人（直系血親卑親屬），親等近者均拋棄繼承權，由次親等的卑親屬繼承者，扣除數額以拋棄繼承前原得扣除的數額為限。

南區國稅局說明，根據現行「遺贈稅法」規定，繼承人若為被繼承人的直系血親卑親屬，每位繼承人可自遺產中扣除56萬元，未成年還可按其年齡距屆滿成年的年數每年加扣56萬元；換言之，繼承人年紀愈小，可自遺產扣除金額愈多。不過，為避免親等近者藉拋棄繼承，改由次親等卑親屬繼承方式，增加繼承人扣除額，以規避遺產稅，因此規定親等近者全部拋棄繼承由次親等的卑親屬繼承者，扣除額僅能以拋棄繼承前原來可扣除金額為限。

舉例說明，被繼承人甲於2025年1月30日死亡，甲有3名子女乙、丙及丁，乙有1子女A，丙有2子女B及C，丁有1子女D，另A、B、C及D皆未成年，依不同情況說明遺產稅直系血親卑親屬扣除額如下：

1.丙拋棄繼承權：丙的下一代B及C無繼承權，其應繼分歸屬於同一順序的繼承人乙及丁，乙及丁每人可自遺產總額中扣除56萬元，合計直系血親卑親屬扣除額為112萬元（扣除額56萬元x2人）。

2.乙、丙、丁皆拋棄繼承權：由乙、丙及丁的下一代A、B、C及D共同繼承，A、B、C及D雖皆未成年，但依「遺贈稅法」第17條第1項第2款規定，扣除數額以拋棄繼承前原得扣除的數額為限，因此直系血親卑親屬扣除額為168萬元（扣除額56萬元x3人）。

南區國稅局提醒，民眾常誤以為第一順序的子女可藉全部拋棄繼承權，而由次親等的孫子女共同繼承，可達到增加扣除額以減少繳納遺產稅的目的，但此與稅法規定不符；因此，拋棄繼承權前應三思，以免得不償失，若有相關疑義，可撥打免費服務專線「0800-000321」洽詢。

