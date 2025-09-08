年薪200萬！61歲大企業部長昔屆齡退休 卻因「1決定」慘跌谷底

日媒以真實案例，揭示年長者再就業的現實困境。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕即便退休年齡設在60歲，許多人仍希望能繼續工作到65歲開始領取公共年金的年齡，然而，現實卻是殘酷的。日本一名年薪曾高達1000萬日圓（約新台幣204萬元）、掌管百人團隊的大企業主管，他在60歲定年（公司或組織規定的員工必須退休年齡）時「拒絕公司再雇用」後，本以為能憑藉輝煌經歷找到更好的工作，卻沒想到接連碰壁，眼睜睜看著存款餘額不斷縮水，如今在60歲後陷入「無職又無收入」的困境，深刻體會到退休年齡後的嚴峻現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，61歲的木暮忠宏（化名）曾是大型機械製造商的高階主管，從普通職員一路升遷到事業部長，手下管理著100名員工，年薪高達1000萬日圓，轉折發生在他60歲退休的時候。

木暮先生在60歲屆齡退休時，公司曾提出以契約社員形式再雇用，年薪400萬日圓（約新台幣82萬元），職位也降為普通員工，甚至要接受昔日部下的指揮，他認為「去當以前部下的部下，簡直是屈辱！我過去為公司付出這麼多，他們竟然這樣對待我？」

這讓他憤而拒絕，選擇直接退休。他手上握有約4000萬日圓（約新台幣816萬元）的退休金與存款，原以為求職不難，加上失業給付可支撐，生活應該無虞。他相信，就算難以拿到過去同樣的薪水，也一定會有公司懂得賞識自己。然而，現實卻給予沉重打擊。

求職1年間毫無斬獲，尤其在數位化、AI化浪潮下，缺乏IT技能的他幾乎沒有企業願意錄用。加上自尊心作祟，他始終無法放下姿態應徵基層或待遇較低的職缺，認為「我曾是大企業的事業部長，應該得到相對的待遇。」隨著時間推移，生活開銷每月吞噬25萬日圓（約新台幣5.1萬元），存款不斷縮水，焦慮與挫敗感日益加深。

60歲以上的就業現實，遠比想像嚴峻，木暮的遭遇並非特例。據日本調查，截至2024年9月，日本積極招募60歲以上員工的職缺僅占整體0.1%，遠低於疫情前的0.3%。雖然表面上仍有不少職缺標榜「60歲以上可應徵」，但真正明確表態「歡迎高齡者」的企業極少。

木暮所屬的世代，曾是年功序列制度（以年資和職位論資排輩，訂定標準化的薪水）的最大受益者，年資越久升遷越快，對公司忠誠就能確保地位。然而，如今已進入成果主義時代，年齡不再是保障，能做出成績的人才會被重視。

專家指出，年長者若要在再就業市場生存，必須拋開身段，展現學習新知識的意願，並培養靈活、謙虛的態度，才能適應變化的職場。否則，即便曾是大企業的高階主管，也可能面臨「沒人要、存款急速消耗」的殘酷結局。

