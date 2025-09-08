晴時多雲

放棄抵抗 外資收購日商數量預計創歷史新高

2025/09/08 13:38

受到政府政策變化和日圓疲軟的刺激，今年外資收購日本公司的總數量可能創下新高。（法新社資料照）受到政府政策變化和日圓疲軟的刺激，今年外資收購日本公司的總數量可能創下新高。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到政府政策變化和日圓疲軟的刺激，今年外資收購日本公司的總數量可能創下新高。根據《彭博》彙整的數據顯示，截至8月底，外企已提出157項收購日企多數股權的提案，預計到年底將超越去年193案的紀錄。

推動這一趨勢的是日本政府2年前的指示，當時政府要企業對收購邀約進行「真誠的考量」，不得只是因為高層不歡迎就婉拒。由於日圓匯率較5年平均貶約11％，對於外國買家而言也更加划算。

京都大學管理研究所松本茂（Shigeru Matsumoto）表示，在過去，如果標的公司高層拒絕，通常就結束了，但在政府新的指示下，現在企業再也不能輕易地將競標者拒於門外了。

今年值得關注的收購或提案包括貝恩資本（Bain Capital）以5100億日圓（約新台幣1061.3億元）收購田邊三菱製藥（Mitsubishi Tanabe Pharma），以及黑石集團（Blackstone）在8月提出以4900億日圓（約新台幣1019.6億元）收購IT服務供應商TechnoPro。

不過，並非所有外商收購日本公司的行動都成功，加拿大便利商店巨頭Alimentation Couche-Tard（ACT）在經過了1年努力後，7月放棄以460億美元（約新台幣1.4兆元）Seven & i Holdings Co.的計劃。

在投資人的壓力下，日企也紛紛放棄了收購的防禦措施，東京智庫大和總研（Daiwa Institute of Research）數據顯示，截至2024年6月，採取這類措施的日企數量已降至251家，僅2008年高峰的一半。

取消這類防禦措施的趨勢在大型公司中格外明顯，截至2024年9月，市值超過1兆日圓（約新台幣2081億元）的公司中，仍有這類措施的公司不到2％，市值在3000億日圓至1兆日圓（約新台幣624.3億元至2081億元）的公司中，這一比例則不到4％。

這一趨勢正在追隨美國，根據長島．大野．常松法律事務所（Nagashima Ohno & Tsunematsu）調查顯示，20年前，標普500指數成分股當中約有60％公司採取了「毒藥丸」防禦措施，到2022年，這一數字已降至僅剩6家。

日本《外匯及外國貿易法》（Foreign Exchange and Foreign Trade Act）出於國家安全原因，會對外國投資和收購進行監管，但日本至今只動用過該法1次來阻止收購。2008年，日本政府阻止了1家英國投資基金增持電源開發（Electric Power Development，J-POWER）的股權。

台灣的被動元件龍頭國巨（2327）先前也突破監管障礙，繼續推動收購芝浦電子（Shibaura Electronics）。芝浦電子市大型溫度感測器製造商，因國家安全因素被歸類為「核心產業」。

加州大學聖地牙哥分校專門研究日企的教授謝德（Ulrike Schaede）表示，由於目前的匯率和日本上市公司數量眾多，仍有大量便宜貨可尋。但更重要的是20年前公司治理改革已經讓日企失去了任何防禦能力，他們赤手空拳無法抵抗。

