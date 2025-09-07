危老案落日倒數》這2年最高峰 1年拆掉5200棟老舊建物

近10年的高峰出現在2020、2021年，單一年度可以拆除逾5200棟建物，拆除建物面積將近7大棟台北101大樓規模。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕老屋重建的第一步就是拆除舊建物，而拆除建照可做為重建的主要參考數據，根據內政部統計月報最新發布的全國建物拆除建照統計，近10年的高峰出現在2020、2021年，單一年度可以拆除逾5200棟建物，拆除建物面積將近7大棟台北101大樓規模。

2022年拆除建照棟數又跌破5千棟，自此至今連續3年不到5千棟，且2022至2024年的3年期間，僅有2023年度拆除建物面積超過70萬坪，2024年已不到60萬坪。

請繼續往下閱讀...

房產業者指出，都更、危老都是透過拆除老舊建物，重新興建全新且符合現在耐震結構與建築法規的建物，因此可參考拆除年度建照統計量進而分析都更、危老重建的榮枯。而2016至2025年1至7月的近10年期間，全國累積拆除近4.58萬棟建物、合計拆除建物面積達638.5萬坪，相當於56.44棟台北101大樓規模。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，政府積極推動危老重建後，因重建門檻低、容積獎勵明確等優點，一度催生出老屋重建熱潮。但隨著開發時程容積獎勵落日，以及重建意願高的地主多已加入重建行列，危老重建速度放緩，以致於整體重建拆除量體下滑。接下來又有房市景氣走弱的影響，老屋大舉重建之路依然漫長。

房市走弱 老屋重建速度放緩

台北市是全台房價最高都會區，但因可開發素地稀少，多數建商都將開發資源集中在都更、危老案，根據內政部統計月報資訊，2016年至2025年1至7月的近10年時間，台北市累積拆除5754棟建物，拆除建物面積合計近110萬坪、相當於9.7棟台北101大樓規模。不過，若進一步分析近10年、每一年度台北市拆除棟數、建物面積占全國比重，幾乎都在10%出頭，不會超過15%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，拆除執照與建造執照是有連動，但兩者關聯就是前者是舊庫存量退出市場，而後者則代表新供給數量，如果同時發生在舊市區，就代表著建物新陳代謝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法