晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

危老案落日倒數》這2年最高峰 1年拆掉5200棟老舊建物

2025/09/07 07:00

近10年的高峰出現在2020、2021年，單一年度可以拆除逾5200棟建物，拆除建物面積將近7大棟台北101大樓規模。（記者徐義平攝）近10年的高峰出現在2020、2021年，單一年度可以拆除逾5200棟建物，拆除建物面積將近7大棟台北101大樓規模。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕老屋重建的第一步就是拆除舊建物，而拆除建照可做為重建的主要參考數據，根據內政部統計月報最新發布的全國建物拆除建照統計，近10年的高峰出現在2020、2021年，單一年度可以拆除逾5200棟建物，拆除建物面積將近7大棟台北101大樓規模。

2022年拆除建照棟數又跌破5千棟，自此至今連續3年不到5千棟，且2022至2024年的3年期間，僅有2023年度拆除建物面積超過70萬坪，2024年已不到60萬坪。

房產業者指出，都更、危老都是透過拆除老舊建物，重新興建全新且符合現在耐震結構與建築法規的建物，因此可參考拆除年度建照統計量進而分析都更、危老重建的榮枯。而2016至2025年1至7月的近10年期間，全國累積拆除近4.58萬棟建物、合計拆除建物面積達638.5萬坪，相當於56.44棟台北101大樓規模。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，政府積極推動危老重建後，因重建門檻低、容積獎勵明確等優點，一度催生出老屋重建熱潮。但隨著開發時程容積獎勵落日，以及重建意願高的地主多已加入重建行列，危老重建速度放緩，以致於整體重建拆除量體下滑。接下來又有房市景氣走弱的影響，老屋大舉重建之路依然漫長。

房市走弱 老屋重建速度放緩

台北市是全台房價最高都會區，但因可開發素地稀少，多數建商都將開發資源集中在都更、危老案，根據內政部統計月報資訊，2016年至2025年1至7月的近10年時間，台北市累積拆除5754棟建物，拆除建物面積合計近110萬坪、相當於9.7棟台北101大樓規模。不過，若進一步分析近10年、每一年度台北市拆除棟數、建物面積占全國比重，幾乎都在10%出頭，不會超過15%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，拆除執照與建造執照是有連動，但兩者關聯就是前者是舊庫存量退出市場，而後者則代表新供給數量，如果同時發生在舊市區，就代表著建物新陳代謝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財