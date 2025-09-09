LTN經濟通》中國炒作盲盒潮玩 敗象已露？

Labubu二手價暴跌70%，傳出是泡泡瑪特突然釋出大量Labubu娃娃到市場。（彭博）

二手價暴跌70%！泡泡瑪特將自己推下神壇

〔財經頻道／綜合報導〕今年夏天，泡泡瑪特Labubu在二手市場的「崩盤」來得極快，不僅價格快速腰斬，甚至一度跌幅達70%，傳出是因為泡泡瑪特突然釋出大量預售到市場，將本來緊缺的市場、炒作價格瞬間打破。

媒體指出，泡泡瑪特史無前例地開放網路預購管道，計劃釋出400至 500萬個Labubu商品，以單價99元人民幣計算，此次銷售金額將超過5億元人民幣。

根據《香港 01》的調查，在 Labubu 二手市場最熱絡的時期，一套包含6個盲盒的組合，在轉售市場可賣到1500至2800元人民幣高價，如今已跌至650至800元人民幣之間，跌幅高達70%。

看準Labubu商機，中國也出現眾多仿冒品在街頭販售，最低價格僅需「7元人民幣」，品質參差不齊的山寨品大量湧現街頭，對正版市場造成進一步的價格衝擊。

彭博進一步指出，在阿里系閒魚等平台，部分品項最高跌到50%；而香港本地媒體統計，少數熱門款轉售價自高點回跌可達70%。這對比上一季度「有人排隊、有人打架」的搶購盛況，這種價格回調，幾乎等於把年初追高的買家「整列清倉」。

分析師指出，Labubu二手價暴跌70%，這並不是品質崩壞，而是供需與心理的共振反轉。預售量打破了市場稀缺預期，導致購買情緒快速降溫，而炒作推手黃牛也快速撤退，導致買盤瞬間失去支撐。

這件事對投資者與收藏者而言，最大的啟示是，當「潮玩=金融票據」的想像破功，價格回歸就會非常快。

全球唯一1隻「薄荷色Labubu」，今年6月以108萬人民幣拍出。（翻攝藝典中國網站）

Labubu爆紅 仿冒品「Lafufu」搶食市場

專家指出，中國市場有3大特點，包括玩家基數大（龐大的內需市場），以及社交媒體擴散力強（小紅書、抖音能在幾天炒爆話題），還有投機文化濃厚（從股市到房市再到潮玩，都有「一夜致富」的心態）。因此，善於組織化炒作的中國商人，以「稀缺」、「盲抽」、「話題性」為打造點，將「消費變成投機」就特別快、特別徹底。

據報導，中國商人以Labubu的盲盒操作縝密製造「人工稀缺」，刺激消費者不斷重複購買以獲得「秘密款」。再利用名人效應，包括BLACKPINK的Lisa、Rihanna、Kim?Kardashian等明星，均公開使用 Labubu，迅速把潮玩推向全球時尚話題中心。

隨著國外掀起搶購潮、多位國際明星曬圖，這種手掌大小的玩偶，從國外火到了國內，甚至被稱為年輕人的「社交貨幣」及「塑料茅台」。

全球限量炒作溢價高漲。在今年6月初，一款標註為全球唯一的薄荷色Labubu，在永樂拍賣會上以108萬人民幣的天價拍出，引起各界關注。另一款2023年推出的限量Labubu 灰棕色Vans聯名版，在eBay以1萬500美元成交，但原價僅81美元，價格暴漲約128倍，刷新盲盒潮玩界歷史紀錄。

有鑑於Labubu的盲盒吸引力，加上限量款的推波助瀾，大量仿冒品「Lafufu」混入市場，進一步擴大 Labubu 的話題效應。據了解，「Lafufu」是Labubu的盜版仿冒品，因在網路影片上意外爆紅，甚至熱度一度超越正版商品，被稱為「老翻Labubu」。

分析師指出，泡泡瑪特把潮玩變現的核心，是把「可愛經濟」與「金融化敘事」疊加，而盲盒的隨機性把每一次購買都變成小賭局，隱藏款與限量款拉高了想像空間，明星與社交平台把流量轉為購買衝動。透透層層的放大話題，建構出一套完整的炒作套路，顯示中國商人在製造「文化＋潮流＋投機」的共振，展現極強操控熱度的能力。

「泡泡瑪特」創辦人38歲王寧成為新一代河南首富。（擷取自中國社交網站）

「盲盒+潮玩」創新模式 創辦人登河南首富

《華盛頓郵報》曾分析Labubu的擴散路徑，自2019年推出以來，靠盲盒不確定性與名人掛飾帶動，從亞洲一路到歐美，2024年全球商品銷售額已逾4.19億美元。

今年泡泡瑪特（9992.HK）業績呈現爆發式增長，今年上半年營收為138.76億元人民幣，經調整純利為47.09億元人民幣、年飆3.62倍。當中以Labubu為核心的「台柱」THE MONSTERS，僅半年收入高達48億元人民幣、佔集團營收 34.7%，淨利也年增近4倍，而收入逾10億元人民幣的IP多達5個。

分析師指出，目前Labubu全新產品仍受市場追捧，但二手價卻潰敗，說明「稀缺敘事」一旦鬆動，被市場視作投機標的的部分，其溢價將會迅速蒸發。

泡泡瑪特創始人王寧在業績發布會上表示，今年希望營收能夠做到200億元人民幣，但是感覺達到300億元人民幣也很輕鬆。

據報導，1987年出生的王甯，在2010年在北京中關村開設第一家泡泡瑪特門市，但幾度資金鏈幾度斷裂，甚至連員工薪資都發不出，力撐之下終於在2015年獲得一筆200萬人民幣的投資，之後王甯力排眾議簽下Labubu版權，開啟了「缺陷美學」的逆襲之路。

香港插畫家龍家升在2014年創造了Labubu，一個長著九顆尖牙、眼神狡猾的小怪物，但這個形像在泡泡瑪特內部評審時，遭遇80%反對票，當時王寧堅信它的獨特價值，為推廣Labubu，親自帶隊設計盲盒玩法，以「盲盒+潮玩」創新模式，透過機率設計製造驚喜感，用隱藏款刺激收藏欲。

短短一年，Labubu銷售額突破4億美元，泡泡瑪特市值也幾乎翻倍，達到380億美元。 Z世代甚至將拉布布稱為2024年最佳投資，單一隱藏版的投資報酬率高達2000%。2020年，泡泡瑪特於香港掛牌上市，以王寧持股約48.73%估算，身家已突破200億美元，被媒體與富豪榜認定為「河南新首富」。

美國Funko Pop公仔曾是全球收藏潮流，但隨著供給過剩、審美疲勞，導致二手市場價格下滑。（擷取自中國社交網站）

全球「割韭菜」經典案例一次看

中媒指出，如今中國市場的「迷你版LABUBU」又掀起新一輪一娃難求的熱潮，但在二手平台上，此前被至少翻3倍價格出售的部分舊款LABUBU3.0一箱（6盒）價格，卻從原先1500至2800元人民幣，下跌至 650至800元人民幣，跌幅超過50%。

專家指出，Labubu二手價格崩跌，是缺乏基本價值支撐，顯示了熱潮退卻之下的集體「割韭菜」。除了Labubu，還有幾個經典案例可以並列，包括2017–2020年間的「球鞋泡沫」，當時Nike、Adidas、AJ 等限量鞋在中國二手市場瘋狂炒作，一雙原價1500人民幣卻賣到10萬元人民幣。

另外，奶茶品牌「喜茶、奈雪」周邊炒作，其中喜茶的聯名周邊產品價格一度被炒到數十倍。還有NFT熱潮，包括無聊猿 BAYC、中國本土 NFT，在「數字藏品」平台上，許多玩家以幾千元人民幣買的JPG圖片被炒到上萬甚至數十萬，在泡沫破滅後，這些玩家血本無歸。

在2017、2021時，中國玩家大量囤顯卡、礦機，製造市場稀缺，價格暴漲，但最終幣價回落，顯卡價格崩跌，一批「礦工」轉嫁損失給散戶。奢侈品牌也是炒作商品，其中Supreme在中國爆紅，Gucci、LV 的限定款，甚至星巴克聯名杯，都曾被中國黃牛炒到天價，再快速崩盤。

不只是中國，其實其他國家也有類似的「炒作—泡沫—割韭菜」品牌案例，只是規模和玩法不同。

以美國來說，在1990年代的泰迪豆豆熊熱潮（Beanie Babies），本來幾美元的小熊被已以「限量停產」營銷策略製造稀缺感，並透過收藏指南、報刊廣告炒熱話題，稀有款曾被炒到數千美元，最後價格崩潰。

美國Funko Pop公仔曾是全球收藏潮流，造成股價和周邊市場一度大熱，但隨著供給過剩、審美疲勞，導致二手市場價格下滑，該公司在2023年不得不銷毀3000–3600萬美元庫存，直接把「潮玩泡沫」寫進財報。分析師認為，這本質和Labubu類似，都屬於「小眾文化到大眾炒作，然後市場消化不良」。

至於南韓，主要瞄準K-Pop 粉絲經濟，將專輯、周邊、明星手辦變成投機品，其操作手法透過「隨機小卡」、「簽名會抽籤」製造稀缺。日本則是因扭蛋的隨機性，被收藏者大規模炒作，限量系列被黃牛加價轉售，Hello Kitty的部分限定款商品價格，在二手市場也被炒高數十倍。

歐洲則是瞄準侈品牌聯名與限量款，包括LV x Supreme、Gucci x Adidas 聯名系列，發售時一件原價T-shirt被黃牛搶購，消費者跟風追捧下被炒到數千美元，最後在「二手市場泡沫」。

業內人士指出，「集體割韭菜」永遠不會消失，或許會繼續出現在不同賽道，下一個可能是AI 周邊、虛擬偶像，甚至是新的潮牌。但問題不在於商品本身，而是我們是否能在情緒與投機之間保持理性。

