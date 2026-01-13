LTN經濟通》美中爭霸 吵到嫦娥家門口

美國啟動了阿提米斯計畫（Artemis program），各國相繼調整其探月布局。（歐新社）

NASA主導「阿提米絲計畫」在月球建長駐基地

〔財經頻道／綜合報導〕在人類首次登月逾半世紀後，月球再度成為大國競逐的戰略核心。2023年8月，印度「月船3號」成功降落月球南極，成為史上首例，也象徵新一輪登月競賽正式啟動。回顧過往，1966至1976年間是登月高峰期，其後近40年沉寂，直到中國2013年以嫦娥三號成功軟著陸，月球探索才重新升溫。

請繼續往下閱讀...

與冷戰時期不同，當前的月球競賽不再只是國旗與榮耀之爭，而是攸關資源、制度與未來太空秩序的長期布局。美國透過NASA主導「阿提米絲計畫」（Artemis），結合歐洲、日本等逾50國盟友，目標不僅重返月球，更要在月球南極建立可長期駐留的基地，並以「月球門戶」（Gateway）作為地月與深空任務的轉運樞紐。分析指出，美國企圖打造一個「有規則、有盟友」的太空前哨，確保制度與供應鏈主導權。

中國、俄羅斯共同合作，也將搶建「月球基地」。（擷取社群網站）

川普將月球 定位為「通往火星的跳板」

川普重返白宮後，進一步強化太空戰略，將月球明確定位為「通往火星的跳板」，並推動在月球與軌道部署核能設施、發展新世代太空防禦與監測能力，試圖鞏固太空霸權，同時吸引龐大民間資本投入太空經濟。

中國則直球迎戰。在完成「繞、落、回」探月布局後，北京聯手俄羅斯推動「國際月球科研站」（ILRS），規劃於2035年前在月球南極建成基地，並可能設置核能發電站，以確保長期能源供應。該計畫以月球軌道站為樞紐、南極為核心基地，未來擴展至多點佈局，時間表與Artemis高度重疊，顯示中美在月面基地與火星前哨的正面競爭已成定局。

支撐這場競賽的核心關鍵在於資源。月球富含鐵、鈦、稀土元素與氦-3等潛在能源，水冰更可轉化為火箭燃料，降低深空任務對地球補給的依賴。月壤亦可用於建材與輻射防護，讓月球基地朝自給自足邁進。

日本「SLIM」登月探測器成功著陸於月球表面。（路透）





月球富含稀土元素

值得注意的是，月球南極已成21世紀最關鍵的「戰略地產」。在此背景下，日本憑藉高精度與可靠度，成為不可忽視的關鍵角色。其SLIM探測器實現誤差僅55公尺的精準著陸，對地形崎嶇的南極基地建設至關重要，也使日本成為美國體系下重要的月球工程與精密設備供應者。

整體而言，這場月球新競賽，不只是誰先登陸，而是誰能率先建立基地、掌握資源、制定規則。月球，正從探索終點，轉變為通往火星與未來太空秩序的起點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法