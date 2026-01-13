台美關稅將敲定 紐時：對台關稅降至15％ 台積電將在美再建5座晶圓廠

〔國際新聞中心／綜合報導〕消息人士透露，川普政府即將與台灣達成一項關稅協議，雙方已進入談判的最後階段，美國將把對台灣出口商品的關稅稅率，從20％調降至15％，交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。

紐約時報12日引述3名知情人士報導，該協議框架可能在本月對外公布。台積電將承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠，使其在當地的製造佈局規模大致倍增。

白宮、美國貿易代表署及商務部，均未立即回應置評請求。

彭博報導，這些承諾將在既有規劃的基礎上再行加碼。台積電目前已計畫在美國投資高達1650億美元，並已承諾在亞利桑那州設立6座晶圓廠及2座先進封裝設施。台積電是全球領先的先進晶片製造商，其產品廣泛用於人工智慧領域。

若協議正式簽署，將為川普團隊與台灣政府之間歷時數月、進展緩慢的談判畫下句點。台北方面將獲得與日本、南韓等鄰近國家相同的美國進口關稅稅率；川普則可再度爭取到一家大型海外製造商的投資承諾，並將其宣傳為其貿易政策的又一項成果。

不過，潛在協議的實際效益以及是否能迅速拍板，仍存在諸多不確定性。美國最高法院最快將14日就川普政府全球關稅措施的合法性做出裁決；若這些關稅遭到推翻，恐將削弱川普在貿易談判中所倚重的重要槓桿。

即便協議最終敲定，台積電能以多快速度履行其大幅擴張美國製造佈局的承諾，目前仍不清楚。

自去年4月宣布對數十個貿易夥伴實施全面性關稅以來，川普政府已與包括日本、南韓及歐盟在內的多個主要經濟體達成協議，同意降低對其商品的關稅，以換取在電子、關鍵礦產與製藥等領域的投資承諾。

