川普祭25％連坐關稅重擊伊朗貿易夥伴！1原因曝全球供應鏈恐陷入震盪

川普週一宣布對伊朗貿易夥伴加徵25%懲罰性關稅，試圖切斷德黑蘭政權的經濟命脈。分析指出，美方在生擒馬杜羅後對中東採取強硬立場，其「連坐關稅」策略已引發全球貿易環境震盪。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府正透過激進的經濟手段，將地緣政治壓力轉化為全球貿易成本。據《法新社》報導，在美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）後，總統川普12日宣布對伊朗的所有貿易夥伴加徵25%的懲罰性關稅，旨在徹底切斷德黑蘭政權的國際財源。

川普政府此次採取的「連坐式」關稅策略，主要針對仍與伊朗維持貿易往來的國家。分析指出，這項高達 25%的稅率不僅將衝擊中東能源貿易，更會波及那些依賴伊朗原物料或市場的全球企業。川普在空軍一號上強調，美方已「子彈上膛」，若德黑蘭持續武力鎮壓抗爭者，美方除了軍事選項，更將發動全方位的經濟打擊。

避開長期戰爭泥淖 改採極限經濟施壓

約翰霍普金斯大學教授納斯爾（Vali Nasr）指出，儘管川普威脅動武，但他多次對「政權更迭」這類耗資巨大的國家建設表現出排斥，特別是吸取了過去伊拉克戰爭的慘痛教訓。因此，美方目前的戰略傾向於採取「經濟極限施壓」搭配「表演式武力（performative strike）」，試圖在不投入大量地面部隊的前提下，透過貿易制裁逼迫德黑蘭政權妥協。

能源市場風險劇增 專家憂市場過度反應

隨著伊朗130至150座城市爆發抗爭，全球金融市場正密切觀望石油供應是否中斷。目前川普正由其好友兼特使魏科夫（Steve Witkoff）負責與德黑蘭維持溝通。然而，包括防禦民主基金會（FDD）研究員塔利布魯（Behnam Ben Taleblu）在內的專家警告，若川普最終選擇按兵不動，德黑蘭將以此宣稱美國「實力虛弱」。

報導指出，這場由 25%關稅引發的連鎖效應，已讓 2026年開春的全球貿易環境陷入高度不確定。投資者與跨國企業正因應地緣風險進行資產重整，以防這場針對德黑蘭的經濟戰演變成全球性的貿易混亂。

