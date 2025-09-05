白宮槓上挪威主權基金！嚴厲譴責出清開拓重工持股。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心與加薩地帶衝突，挪威主權財富基金減少了在以色列的投資，並宣佈出清美國機械製造商開拓重工（Caterpillar）投股，對此決定，白宮嚴厲譴責指稱，該決定似乎是基於對開拓重工和以色列政府的非法索賠。

CNBC報導，上週，代表挪威人民管理該基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）表示，將退出其在開拓重工和5家以色列銀行的股份，理由是“這些公司在戰爭和衝突局勢中助長嚴重侵犯個人權利的行為，這是不可接受的風險。”

截至去年年底，挪威主權基金持有開拓重工1.2%的股份。

對於挪威主權基金此決定，美國國務院發言人在週四（4日）1封電子郵件中表示：“我們對挪威主權財富基金的決定深感不安，該決定似乎是基於對開拓重工和以色列政府的非法索賠。我們正在就此事與挪威政府直接交涉。”

然，挪威財政部長斯托爾滕貝格 （Jens Stoltenberg） 在週四透過電子郵件發表的聲明中強調，政府並未參與決定將哪些公司納入該基金的投資組合。

他補充說，更廣泛地說，有關該基金的決策由該國財政部、中央銀行和該基金自己的道德委員會共同決定。

他強調，「政府不參與評估個別公司」，出售這些公司的決定是挪威銀行執行委員會根據既定框架獨立做出的，這不是政治決定。

