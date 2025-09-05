被繼承人重病期間提領存款 這種情況須計入遺產課稅

南區國稅局表示，被繼承人重病期間提領的存款，若不能證明資金用途，應列入遺產課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅指出，根據「遺贈稅法」規定，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而繼承人對該借款、價金或存款不能證明用途，該借款、價金或存款仍應列入遺產課稅。因此，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領的存款，如果不能證明資金用途，所提領的存款應列入遺產申報課稅。

舉例說明，被繼承人甲君生前因病住院期間，其銀行帳戶提領2000萬元，國稅局查核發現已全數結購外幣匯至甲君的境外銀行帳戶，經向醫院查證甲君住院期間已無意識，無法處理事務；雖然甲君配偶乙君表示，甲君國內銀行帳戶存款是由其提領用以償還甲君境外債務，並提示甲君境外帳戶至繼承日已無餘額佐證，但乙君無法提供清償債務及資金證明，因此國稅局將2000萬元併入甲君遺產總額課稅。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局表示，多數人以為只要在被繼承人生前提領現金，就不會被計入遺產；但如果是重病期間提領者，繼承人應保留相關憑證或單據供稽徵機關查核，若無法提出證明，應依規定併計遺產總額申報遺產稅，以免因漏報遭到補稅。民眾若有相關疑義，可撥打免費服務專線「0800-000321」洽詢。

