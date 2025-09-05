晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

被繼承人重病期間提領存款 這種情況須計入遺產課稅

2025/09/05 07:30

南區國稅局表示，被繼承人重病期間提領的存款，若不能證明資金用途，應列入遺產課稅。（記者鄭琪芳攝）南區國稅局表示，被繼承人重病期間提領的存款，若不能證明資金用途，應列入遺產課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅指出，根據「遺贈稅法」規定，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而繼承人對該借款、價金或存款不能證明用途，該借款、價金或存款仍應列入遺產課稅。因此，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領的存款，如果不能證明資金用途，所提領的存款應列入遺產申報課稅。

舉例說明，被繼承人甲君生前因病住院期間，其銀行帳戶提領2000萬元，國稅局查核發現已全數結購外幣匯至甲君的境外銀行帳戶，經向醫院查證甲君住院期間已無意識，無法處理事務；雖然甲君配偶乙君表示，甲君國內銀行帳戶存款是由其提領用以償還甲君境外債務，並提示甲君境外帳戶至繼承日已無餘額佐證，但乙君無法提供清償債務及資金證明，因此國稅局將2000萬元併入甲君遺產總額課稅。

南區國稅局表示，多數人以為只要在被繼承人生前提領現金，就不會被計入遺產；但如果是重病期間提領者，繼承人應保留相關憑證或單據供稽徵機關查核，若無法提出證明，應依規定併計遺產總額申報遺產稅，以免因漏報遭到補稅。民眾若有相關疑義，可撥打免費服務專線「0800-000321」洽詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財