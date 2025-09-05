震撼彈！國外科技網站臆測輝達2.2兆元收購聯發科？

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）合作開發超級晶片GB10。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，聯發科（2454）與輝達 （NVIDIA）合作開發超級晶片GB10，雙方技術高度互補、合作關係緊密，也讓市場臆測輝達可能考慮以730億美元（約新台幣2.2兆元）收購聯發科。

聯發科今天11點42分報每股1420元，上漲2.5%。

《Techradar》報導，GB10結合聯發科CPU及記憶體設計能力與輝達GPU設計優勢，輝達借助聯發科在系統級晶片 （SoC） 方面的經驗，已經向外界展示如何將其 Blackwell GPU 與業界標準介面及協定緊密整合到高效封裝之中。

文章分析，這次合作進一步強化雙方關係，也讓市場臆測未來可能出現更深度的策略合作。輝達過去曾在2022年嘗試以400億美元收購Arm，卻因監管機關以壟斷疑慮否決，最終無疾而終。

因此文章認為，若真要收購聯發科，恐將面臨相同的挑戰，台灣政府恐怕也不願意看到其最有價值的半導體公司之一，被美國公司收購。

但文章認為，若輝達真有收購意圖，目前估值約為730億美元的聯發科，輝達一定能夠負擔得起，但恐不足以打動股東與管理層。

無論輝達是否會進一步考慮收購聯發科，GB10的推出已經明確證實了兩家公司在技術和戰略上已建立起緊密的聯繫。目前，GB10是這兩大科技大廠攜手合作，共同實現技術突破的絕佳範例。

