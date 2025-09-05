最有價值出售案！星巴克中國業務買家喊出1535億元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕星巴克中國業務出售價買家喊到50億美元，路透報導，據了解交易談判情況人士表示，星巴克中國業務購者多數已交報價，報價高達50億美元（約新台幣1535億元），這項報價將使這筆潛在交易成為近年來全球消費品公司最有價值的中國業務剝離之一。

路透社上月報道，星巴克邀請了約10名潛在買家在9月初提交非約束性投標。

知情人士稱，大多數出價將星巴克中國的估值定為其2025年預期息稅折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 4 億至5億美元（約新台幣122.8億至153.5億元）的10倍左右。

其中1位知情人士稱，至少有1位競標者提供的 EBITDA 倍數高達 15% 左右。

這項估價水準與星巴克主要競爭對手瑞幸咖啡相當。瑞幸目前的估值為未來12個月預期EBITDA的9倍。

在回應路透社的置評請求時，星巴克發言人僅提及公司最新季度財報。財報顯示，星巴克國際業務銷售額創下新高，中國市場也連續第3季實現營收成長。發言人拒絕就中國業務的估值或競標進度置評。

