2025 StartSphere Taipei登場 匯聚7國、逾20家產業團隊

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市產業發展局舉辦「StartSphere Taipei 台北創新創業總匯」今（2）日登場，匯聚來自日本、韓國、新加坡等7國、超過20家的產業講者、投資者與科技新創團隊，首度打造融合文化、科技體驗的「Fusion Realm Exhibition」 國際娛樂科技展覽，邀請國內外娛樂領域企業齊聚台北，展示跨域創新、沉浸式生活科技與虛實互動應用等成果，共同探索科技、文化與數位娛樂新興趨勢，以及探索潛在的商業媒合、跨國合作機會。

台北市長蔣萬安親自走訪展覽，體驗各項創新科技，體驗自動製作餐點的機器。蔣致詞時表示，世界各地的創新者正在娛樂和科技領域中尋求新的機會，台北是一座充滿文化和創造力的城市，非常榮幸歡迎來自台灣、美國、日本、韓國、新加坡和泰國的領先企業、投資者、初創公司和專家，再次超越界線、分享見解、交流想法，探索合作的新可能性，自台北建立友好創業城市後，以人工智能驅動智慧城市、商業交流和人工智能創新蓬勃發展，輝達五月也宣布將在台北打造海外總部，台北成為一個創造力、科技國際合作匯聚的平台。

產發局指出，StartSphere Taipei論壇搭建跨國交流平台，今天舉辦《Vision Dialogue影視產業的數位遠景》，活動不僅促進國際與台灣影視產業的對話，也為AI與科技如何推動影視創新提供全新視野，明天有三場次主題論壇、國際新創展演及投資人分享，四日在Fusion Realm Exhibition國際娛樂科技展覽區舞台，有ACG專題座談。

