星際之門帶動600億美元機電商機 東元、華城、士電受惠

〔記者張慧雯／台北報導〕星際之門商機上看5000億美元，法人認為，光是機電商機估算達600億美元，目前華城（1519）已接獲20億元變壓器設備訂單，而東元（1504）及士電（1503）未來發展想像空間大。

根據元大投顧最新報告指出，星際之門計畫規劃於2029年前，投資5000億美元打造AI基礎設施，初期投資額為1000億美元，每座超大型資料中心耗電量可達50MW，總規模突破5GW資料中心容量。

根據供應鏈訪查，一座資料中心資本支出可大致包含伺服器與不斷電約占60%、光纖及機電設備約25%、土建10%，以機電設備佔比12%推估，至2029年星際之門機電相關商機初步估算達600億美元，目前華城已接獲20億元變壓器設備實際訂單，給予「買進」評等、目標價上看740元。

報告也指出，東元與鴻海（2317）換股成為策略聯盟夥伴，東元具備設備自製、短工期及美國服務據點優勢，共同瞄準AI資料中心建置模組化商機，東元過去統包項目僅占資料中心30%資本支出，與鴻海合作後合計可供應70-80%資料中心所需，合作綜效預計2026年顯現，給予「買進」評等，目標價為63元。

至於士電在Google、Amazon等大型資料中心的電力設備已有供應經驗，對架構與技術領域熟悉，並具備大型變壓器等產品優勢，目前已加入策略聯盟參與模組化資料中心的發展，但尚未公告具體內容，仍有待進一步了解。

