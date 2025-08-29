晴時多雲

求職恐怖雷區！讓你面試1秒出局的3種回答

2025/08/29 22:31

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有些求職者聰明伶俐、談吐得體，卻屢屢得不到面試官青睞。專家提醒3大雷區會讓你1秒出局，首先是千萬不要在面試時透露將來想「創業」；其次不要將「重視工作與生活平衡」放在最重要位置；第三，如果被裁員則要避免回答「我在裁員潮被解雇」，因為對許多資深主管而言，公司在裁員時會將表現好的人調到其他部門，所以他們心中會浮現疑問：「這件事為何沒發生在你身上？」

美國紐約大學史登商學院教授薇爾奇（Suzy Welch）是知名暢銷書作家與學者，畢業於哈佛大學商學院。他在《CNBC Make It》專欄透露，曾教過一位MBA學程的學生，聰明伶俐、談吐得體又努力，名校畢業，還在一流顧問公司待過2年，可說是企業眼中的首選。

然而，這個出色的學生在求職面試時不斷失利，問題到底出在哪裡？薇爾奇替他進行模擬面試，很快找到問題所在。薇爾扮演面試官詢問這位學生：「你的長期職涯目標是什麼？」他回答，總有一天要創業。薇爾奇聽到差點當場尖叫，直呼「不可以這樣講！」

身為執行長，薇爾奇提醒求職者，告訴公司「你計劃將來離開去創業」，是面試3大秒出局之一。

他指出3種要避免的回答，以及更好的說法。首先，千萬不要在面試時透露自己「將來想創業」，這聽起來就像是「你還沒進公司就已經在計劃離職」，在大多數公司眼中，新人至少要花3年才能真正產生經濟效益。如果你暗示未來要另起爐灶，多數公司不會願意冒這個險。比較好的回答是：「我的目標是晉升到主管級，在貴公司展現我的雄心。」

另外，求職者也不要將「重視工作與生活平衡」放在最重要的位置，因為企業希望看到的是積極及求勝心，以及員工的目標與公司一致，所以生產力與熱情才是關鍵。他建議可以回答：「我關心幸福，但我最看重的是成長以及成為高績效團隊的一員。」

最後，如果曾被裁員則要避免回答「我是在公司裁員潮中被解雇」，薇爾奇提醒，對許多資深主管而言，公司在裁員時會將表現好的人調到其他部門，因此他們心中會浮現疑問，「為什麼這件事沒發生在你身上？」

她建議可以更有智慧的解釋被裁員狀況，例如「公司完全退出某個業務領域，因此我的技能不再適用於新的架構」，以此化解公司疑慮。甚至可以這樣說：「裁員給我上了一課，我永遠不會忘記，必須通過培訓來擴展專業知識，因應業務不斷變化。」

