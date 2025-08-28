晴時多雲

雄獅營運「大黑馬」 歐洲旅遊價量俱揚

2025/08/28 18:13

圖右為雄獅發言人賴一青。（記者王憶紅攝）圖右為雄獅發言人賴一青。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅發言人賴一青指出，隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步推升台灣赴歐旅遊熱度，歐洲市場在價量齊揚下，已成為公司營收的主要成長動能，可說是「大黑馬」，另外，美國市場在航空公司釋出較多機位下，也有不錯的表現。

根據雄獅觀察，目前歐洲旅遊熱門地區依序為東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展，數據顯示，12日以上歐洲旅遊行程的出團佔比，在疫後成長超過3倍；同時，具備深度、主題性的產品也展現出強勁的成長力道，例如，受惠極光爆發週期，北歐四國1月至7月出團人數較去年成長75%；西班牙朝聖之路的出團人數呈現倍數成長，這些數據都顯示市場對特色旅遊的需求持續升溫。

雄獅說，在多年累積的議價優勢、採購能力與通路網絡下，歐洲出團量穩居市場龍頭，成為年度最主要的成長動能之一。

雄獅目前歐洲產品線可分三類，包括高CP值的「特選」行程、深度「經典」系列，以及專為中高端客群打造的「旗艦」路線，雄獅說，目前「經典」與「旗艦」合計佔比超過70%，顯示旅客對高品質旅遊的需求持續提升。

根據雄獅數據資料，旗艦商品占營收比從2019年的4%，成長到今年上半年達到15%，經典從2019年28%，成長到今年上半年56%，特選從2019年68%，下滑到上半年25%。以旅遊天數10天為例，旗艦行程價位約15萬元以上，經典約介於12-15萬元，而特選則約10-11萬元。

