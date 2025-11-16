43歲男存到近2千萬爽「提早退休」 僅1年後人生慘崩家沒了、人也垮了

日媒以真實案例揭示，提前退休有「隱形陷阱」 不是有錢就能扛下一切。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人努力打拚累積資產，就是為了實現夢寐以求​​的自由，然而，等待他的卻可能與想像的有很大不同。日本一名43歲男子原以為「提前退休」是人生終極自由，靠著多年投資累積1億日圓（約新台幣1988萬元）資產後，他毅然辭掉高薪管理職，準備展開輕鬆愜意的家庭主夫生活。然而短短1年內，他誤踩「提前退休陷阱」人生全面崩盤，作息失控、生活邋遢、酒精成癮、與妻女關係破裂，最終甚至面臨一半資產恐被分走的窘境。他崩潰痛喊「如果我沒那麼多錢，也許不會落到這步。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，43歲的A男（化名）過去在東京某中小企業擔任管理職，年收入近1000萬日圓（約新台幣199萬元），家庭看似幸福美滿，妻子工作穩定、女兒就讀小學，生活井然有序。然而，他從年輕時就對「上班」深感厭倦，長期渴望脫離職場束縛。

請繼續往下閱讀...

他大學畢業後就開始投資，結婚後也堅持投資，資金來源包括自己的零用錢和繼承的遺產。終於在40多歲，他的資產達到了1億日圓，他當時認為「有了這麼多錢，我就能履行養家糊口的責任了。考慮到這一點，我開始認真考慮提前退休。」

同時，他的妻子想繼續工作，她說「如果不與社會接觸，我就無法維持生計。」A先生說「我會照顧好家裡的一切，所以交給我吧。」他計劃享受自己作為「家庭主夫」的新生活，用股票投資收益養家糊口，併包攬所有家務，一邊在家當「主夫」，一邊享受自由人生。

於是，他帶著輕鬆愉快的心情遞上辭呈，但原本「爸爸在家很方便」的讚賞，卻在不久後完全變了調。

A男由於不需早起，作息迅速崩壞，晚上睡不著、早上起不來、精神萎靡。白天在家一邊盯盤、一邊喝酒，常常喝到睡著。原本承諾妻子會負責家務，卻因為煮飯太麻煩，他便改叫外送或買熟食應付。長期缺乏社交，他逐漸變得邋遢，不刮鬍子也不換衣服，連妻子都無法接受。

妻子看著眼前的丈夫，忍不住質問「這就是你說的『自由人生』？你每天到底在做什麼？」最終，妻子帶著女兒搬離家中，決定離婚。

分居後，A男孤零零地待在安靜的公寓裡。後來透過律師得知，婚姻期間累積的財產需依法分配，意即他辛苦存下的1億日圓，有一半可能要給妻子，還得支付養育費。得知消息的瞬間，他徹底崩潰「如果我沒有這麼多錢，或許不會變成今天這樣。」他後悔自己以為錢能買到「自由」，卻忽略了規律、社交與自我管理的重要性。

為了挽回家庭，他重新思考人生，決定回去當上班族。這次他不再追求高薪或頭銜，只挑選「離家近、無加班」的工作，重新擁抱規律生活。A男表示「我以前以為『不工作』就是自由，但現在覺得『能正常生活、能與人接觸』才是真正的自由。」目前夫妻仍分居，但妻子暫未提出離婚，仍在觀察他是否能真正改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法