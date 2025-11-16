美國勞工統計局：9月非農就業報告本月20日公布

美國勞工統計局（BLS）宣布，9月非農就業報告將於美東時間11月20日發布。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普12日正式簽署短期撥款法案，結束了長達43天、創下美國史上最長的政府關門紀錄。隨著美國聯邦政府重新運作，美國勞工統計局（BLS）宣布，9月非農就業報告將於美東時間11月20日發布。

綜合媒體報導，美國勞工統計局上週五（14日）宣布，美國9月的完整非農就業報告將於美東時間11月20日上午8時30分（台灣時間20日晚上9時30分）發布，並在隔日（21日）上午8點30分（台灣時間21日晚上9時30分）發布9月份經通膨調整後的工資數據。

報導指出，上述報告相對容易重新安排發布，是因為在美國聯邦政府關門停擺前，9月份就業數據的收集工作已經完成，資料不存在缺口。相較之下，10月的就業報告及消費者物價指數（CPI）則面臨永久無法公布的風險。

有分析認為，這份延遲公布的數據，被視為美國聯準會 （Fed） 在12月利率決議前的最後一塊拼圖，亦可能改變市場對降息時點的預期。聯準會官員預定於12月9日至10日開會，將決定今年是否第3度降息。

