晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

買不到被封殺輝達晶片 中企大玩「二手拆解」招數

2025/08/27 22:03

在北京嚴厲封殺輝達H20晶片使用後，中國企業轉向拆解二手輝達（Nvidia） GPU，業內報告稱，A100和H100晶片被拆解和重新利用的數量大幅激增。（示意圖，取自網路）在北京嚴厲封殺輝達H20晶片使用後，中國企業轉向拆解二手輝達（Nvidia） GPU，業內報告稱，A100和H100晶片被拆解和重新利用的數量大幅激增。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體tomshardware報導指出，在北京嚴厲封殺輝達H20晶片使用後，中國企業轉向拆解二手輝達（Nvidia） GPU，業內報告稱，A100和H100晶片被拆解和重新利用的數量大幅激增。

由於中國官方呼籲企業不要使用H20，導致客戶紛紛尋求替代方案。H20是一款基於Hopper的精簡版GPU，專為遵守美國出口限制而設計，旨在幫助輝達在中國市場立足。

然而，由於中國監管機構出於資料安全方面的擔憂，實際上禁止向輝達購買H20晶片，自7月H20出口恢復以來，這款晶片實際上已被擱置。

根據Digitimes指出，企業將舊款A100和H100卡拆卸並重新配置為「低成本、高性能」的客製化推理系統，導致需求激增。

A100是基於Nvidia的Ampere架構打造，擁有高達80GB的 HBM2e 記憶體和2 TBps的頻寬。雖然它不如Hopper那樣擁有峰值吞吐量，但由於其龐大的記憶體池和成熟的CUDA 軟體生態系統，它在推理任務中仍然非常高效。對於聊天機器人和推薦引擎等工作負載，開發人員無需採用尖端晶片，即可獲得經濟高效的結果。

2022年推出的H100效能顯著提升，配備HBM3，AI訓練吞吐量高達A100的6倍。相較之下，H20針對推理進行了調優，但大幅縮減了性能，導致其AI性能比完整版H100低了3到7倍，在FP64 超級計算任務中速度慢了30倍以上。實際上，這使得即使是改裝的A100 對中國買家來說也比新款H20更具吸引力。

由於輝達的CUDA生態系統仍然無可匹敵，舊款顯示卡對開發者來說仍然是即插即用。而且，由於推理硬體可以全天候運行，準確率損失的風險較低，即使可靠性下降，中國的資料中心顯然也樂於購買「翻新」的顯示卡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財