買不到被封殺輝達晶片 中企大玩「二手拆解」招數

在北京嚴厲封殺輝達H20晶片使用後，中國企業轉向拆解二手輝達（Nvidia） GPU，業內報告稱，A100和H100晶片被拆解和重新利用的數量大幅激增。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體tomshardware報導指出，在北京嚴厲封殺輝達H20晶片使用後，中國企業轉向拆解二手輝達（Nvidia） GPU，業內報告稱，A100和H100晶片被拆解和重新利用的數量大幅激增。

由於中國官方呼籲企業不要使用H20，導致客戶紛紛尋求替代方案。H20是一款基於Hopper的精簡版GPU，專為遵守美國出口限制而設計，旨在幫助輝達在中國市場立足。

然而，由於中國監管機構出於資料安全方面的擔憂，實際上禁止向輝達購買H20晶片，自7月H20出口恢復以來，這款晶片實際上已被擱置。

根據Digitimes指出，企業將舊款A100和H100卡拆卸並重新配置為「低成本、高性能」的客製化推理系統，導致需求激增。

A100是基於Nvidia的Ampere架構打造，擁有高達80GB的 HBM2e 記憶體和2 TBps的頻寬。雖然它不如Hopper那樣擁有峰值吞吐量，但由於其龐大的記憶體池和成熟的CUDA 軟體生態系統，它在推理任務中仍然非常高效。對於聊天機器人和推薦引擎等工作負載，開發人員無需採用尖端晶片，即可獲得經濟高效的結果。

2022年推出的H100效能顯著提升，配備HBM3，AI訓練吞吐量高達A100的6倍。相較之下，H20針對推理進行了調優，但大幅縮減了性能，導致其AI性能比完整版H100低了3到7倍，在FP64 超級計算任務中速度慢了30倍以上。實際上，這使得即使是改裝的A100 對中國買家來說也比新款H20更具吸引力。

由於輝達的CUDA生態系統仍然無可匹敵，舊款顯示卡對開發者來說仍然是即插即用。而且，由於推理硬體可以全天候運行，準確率損失的風險較低，即使可靠性下降，中國的資料中心顯然也樂於購買「翻新」的顯示卡。

