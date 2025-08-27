換屋族適用重購退稅 國稅局教你一次搞懂3要件

台北國稅局表示，民眾申請房地合一稅重購退稅，須符合2要件。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人出售適用房地合一稅制的自住房地，並在2年內重購自住房地，無論是先賣後買或先買後賣，均得享有重購退稅的租稅優惠。

台北國稅局說明，為避免民眾出售原自住房地，因課徵所得稅而降低重購新房地的能力，因此給予自住換屋族重購退稅的租稅優惠，以減輕其換屋負擔，並保障居住需求。因此，民眾申請適用重購自住房地退（抵）房地合一稅，根據規定，須同時符合下列要件：出售舊房地與重購新房地的移轉登記時間在2年以內；出售與重購的房地均無出租、供營業或執行業務使用；個人或其配偶、未成年子女於出售及重購的房屋辦竣戶籍登記，並實際居住。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，甲君於2021年3月25日買賣登記取得高雄市A房地，2022年3月31日簽約出售，並於同年7月10日辦竣所有權移轉登記，依規定申報及繳納房地合一稅。甲君於2023年3月另購台北市B房地，向台北國稅局申請重購退稅，國稅局查核發現甲君簽約出售A房地後才將戶籍遷入，且持有A房地期間水電使用度數極低，並查得甲君及其配偶生活重心不在高雄市，甲君也無法提供足資證明有自住事實的相關證明文件，因此認定甲君並未實際居住於A房地，與房地合一自住規定不符，否准退稅。

台北國稅局並提醒，民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購的新房地於5年內不能改做其他用途或再行移轉，若經查獲，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額。民眾若有疑義或不諳稅法規定，可撥打免付費服務電話「0800-000-321」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法