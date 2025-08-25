晴時多雲

憂台美關稅談判結果遭推翻？鄭麗君：會善盡職責報告、請國會整體考量

2025/08/25 14:35

立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。（記者王藝菘攝）立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，民進黨立委羅美玲今質詢關切，若台美完成條約內容協商後，政院是否憂心立院推翻原訂的協議內容，與美是否需要重新協商。行政院副院長鄭麗君答詢說，兩院依「條約締結法」進行，並強調，此次與過去經貿談判不同，屆時再請國會整體考量，行政院會善盡職責向國會報告以及提供衝擊影響評估。

立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

羅美玲質詢指出，未來關稅協議的文本會送到立法院審議，不是說協議內容不能夠提出意見，但若在野陣營為反對而反對，行政單位是否擔心立法院到時推翻原訂的協議內容，難道台灣還要跟美國重新談判嗎？有可能嗎？美國會理會台灣嗎？

鄭麗君答詢說，立法院2015年訂有「條約締結法」，行政、立法兩院可依相關法律規範進行。她指出，該法第3條明定涉及國防、外交、財政、經濟重要事項都稱為「條約」，尤其如果未來關稅有所變動，也涉及相關關稅的法律，這些政院都會依法進行。

此外，條約締結法第8條規定，條約案經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議。第10條載明，立法院審議多邊條約案，除該約文明定禁止保留外，得經院會決議提出保留條款；雙邊條約經立法院決議修正者，應退回主辦機關與締約對方重新談判；條約案未獲立法院審議通過者，主辦機關應即通知締約對方。

鄭麗君強調，這次的談判與過去傳統的經貿談判不一樣，過去傳統經貿談判可能歷時多年，但是這一次是在幾個月內，美國跟所有國家一起進行談判，談判必須有各個範疇，包含關稅、非關稅、貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、投資等，各項議題也有相關對等貿易協議的條文要逐條磋商。

鄭麗君說，這些技術性磋商完了之後，他們同時要跟貿易代表署磋商，要跟商務部進行未來供應鏈232的討論，最後也要看美方安排怎麼樣的形式進行總結會議，這個談判跟過去經貿談判的形式有所不同，屆時再請國會予以整體的考量，行政院會善盡職責向國會報告以及提供衝擊影響評估，並把所有資訊送交國會審議。

對於在野頻喊要求政府公開對美談判內容與細節，鄭麗文表示，台美現在還在談判中，但了解產業社會需要更清楚的資訊，所以政院善盡責任說明。但她強調，希望國人給予一些時間，一旦跟美方達成協議，一定會公布所有談判內容與細節，過程中如果過度的揭露，是不是會成為未來談判的變數，這點還要請立法院跟社會能夠理解。

