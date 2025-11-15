中國房市恐爆新雷 !台灣等亞洲銀行面臨300億違約風險

中國房地產業已陷多年低迷。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博14日報導，亞洲銀行正受到最新一輪中國房地產危機的衝擊，若未達成展延或再融資協議，將有高達逾10億美元（306億台幣）房地產貸款面臨違約風險。

報導說，知情人士透露，香港開發商僑福集團（Parkview Group）有一筆9.4億美元貸款14日到期，該集團希望延期1年，相關談判仍在進行。截至13日，台灣板信商銀尚未批准其貸款部分的延期。彭博指出，板信14日未回覆進一步的詢問。

再者，由私募股權公司基匯資本（Gaw Capital Partners）主導的一個基金未能償還本週到期的2.6億美元貸款，導致債權人可能在未來幾天宣布貸款違約。

報導說，捲入相關貸款的銀行包括匯豐、恒生、大華銀行（UOB）以及幾家台灣的銀行。這些銀行面臨兩難：一再延長期限不能解決該產業的問題，然而將借貸人推入違約恐蒙受貸款損失。該局面導致債權人難以就不斷累積的到期貸款再融資計畫達成協議，相關討論困難重重。

中國與香港持續多年的房地產低迷，已引發數千億美元的債券違約，銀行債權人因持有抵押的房地產項目而被認為相對安全，但如今也越益感到壓力。

儘管許多銀行不願延長對中國房地產業的曝險，然而一旦發生違約，拋售房地產顯然也不是理想選擇。根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的報告，2023至2024年，中國以低於市價行情出售的不良商業房地產交易達1140億美元，佔去年交易額22%，創新高紀錄。

報導說，僑福集團8月間取得由大華銀行主導的貸款3個月展延，該貸款以北京朝陽區地標性商業綜合建物僑福芳草地（Parkview Green）為抵押。

在之前的談判中，各家銀行對於展延感到疑慮，因為僑福芳草地未能創造出足夠的現金流以償還債務。僑福去年計畫出售該資產，但迄今尚未出現潛在買家。

