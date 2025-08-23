「核三重啟公投雖敗猶榮」 童子賢：台灣多山應效法瑞士「核綠共存」

童子賢表示，雖然核三重啟公投未能通過，但由於同意票遠超過不同意票，仍然雖敗猶榮。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢表示，雖然核三重啟公投未能通過，但由於同意票遠超過不同意票，仍然雖敗猶榮，童子賢再次強調核能對於台灣能源安全與永續發展的重要性，重申台灣土地資源有限，不可能大規模複製德國、澳洲或加拿大的綠能模式，應該參考瑞士的案例，走向「核能與綠能共存」的務實路線。

童子賢指出，每一度「不排碳」又「經濟實惠」的電力，對台灣而言都十分珍貴。核能除了具有低碳特性，在價格上也具備優勢，核二、核三每度電成本不到1.5元。更重要的是，核能所需土地極少，不會與農業用地或森林資源產生衝突。

童進一步解釋，目前台灣核電廠多鄰近海邊，若進一步擴充，也無須額外開發農田或山坡地，對糧食安全與生態保育不構成威脅；相較於大規模設置太陽能板或風力發電機組，核能的土地效率極高，這是台灣能源布局不可忽視的優勢。

綠能找地 台灣難複製德國模式

他指出，許多人推崇德國大力發展風能、光電的模式，但台灣與德國條件截然不同。德國面積達35萬平方公里，雖然僅有台灣十倍大，卻有超過八成為平地，適合發展陸域風電與太陽能。然而，台灣山地比例高達七至八成，缺乏大面積平原，難以複製德國的能源模式，更無法與澳洲、加拿大這類土地廣袤的國家相比。

童子賢認為，台灣的地理條件更接近瑞士。瑞士與台灣面積相近，同樣以山地為主，但瑞士卻在2024年達成30.6%核能與水力發電搭配的低碳結構，2025上半年甚至進一步提升，核能占比達45%，水力佔44%，再加上少量太陽能與生質燃料，整體電力結構實現了100% 不排碳。台灣應該效法瑞士，發展「核綠共存」的策略，而非單純依賴綠能。

呼應黃仁勳 核能是AI產業的關鍵後盾

談及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對核電的看法，童子賢直言「贊成黃仁勳的談話」。他指出，AI、晶片製造、電動車產業發展，都需要龐大電力支撐，能源供應必須具備穩定性與多元性，核電正是重要一環。

童子賢同時提醒，黃仁勳雖然點名核能「是非常棒的選擇」，但也強調太陽能、風電同樣重要，這與美國總統川普將綠能斥為「世紀騙局」的說法大相逕庭。童子賢認為，這種「核能+綠能」的組合，正好能夠契合台灣適合且應走的路線。

童子賢強調，核三延役公投失敗，不代表能源方向錯誤，呼籲外界理性看待，「核能對台灣而言，依舊是不可或缺的一環」。隨著 AI、電動車、晶片製造等高耗能產業持續壯大，台灣更需要務實的能源規劃，而核能正是其中最穩定可靠的基礎。

童子賢認為，「我們要支持核能，也要支持綠能，讓它們互補共存。這樣的台灣能源規劃，才符合國家利益與產業發展需求。」

看好龔明鑫接經長 替郭智輝抱屈

除了能源議題，童子賢也談到經濟部長的人事更迭。他表示，非常看好行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長。龔明鑫曾任經濟部次長、政務委員與國發會主委，長期關注產業發展，熟悉行政與立法運作，專業與能力獲得產業界高度肯定。同時，童子賢也替現任經濟部長郭智輝抱屈，稱其雖然來自企業界，對政治與媒體互動的分寸不若政壇老手，但在任內認真投入、全力奉獻。

舉例來說，郭曾自掏腰包於假日舉辦小型餐會，邀請美國在台協會（AIT）高層與產業界代表討論台美貿易事宜，卻被部分人刻意放話，批評為「公私不分」，童說，「如果用公家預算，就會被指責浪費公帑；若用私人支出，又被說公私不分，這樣不就是叫他什麼事都別做嗎？」

