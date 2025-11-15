藍白強硬通過光電修法 經部深夜回擊國家釀「四輸」

經濟部深夜回應光電修法釀四輸。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院民眾黨黨團14日提案修正《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等限制光電發展，經濟部深夜重砲回應，表達對本次修法內容深表遺憾，還強硬表示，修法未考量不同光電案場的實務差異，一致性要求進行環評程序，將造成合法光電廠商遭受重擊、偏遠或農漁村自用光電設置受影響、出口廠商取得綠電延宕、國家淨零時程被拖累等「四輸」局面。

經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制。

此次修法後，幾乎是無差別將非屋頂型光電全數納入環評審查程序，不僅連民眾設置自用太陽光電設備都成本大增，更可能造成綠電供給不足。

經濟部指出，本次修法未考量地面型光電以複合利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，現況下均分流設立明確規範與機制把關，未來則一致需要走1到2年的環評程序。部分偏遠地區居民、或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發自用以減少抽水等設備之用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的100平方公尺（約10kw）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。

另外，未來若光電板設置距離靠近或僅有道路等公共設施相隔，本次修法強制將鄰近周遭的案場合併計算，漁塭等農業使用面積廣大且彼此相鄰，則需與鄰居合併為一案、協調設置，否則就需要單獨進行環評程序，實在勞民傷財。

經濟部強調，我國為出口導向國家，半導體供應鏈為我國經濟核心，國際客戶已將使用綠電列為合作必要條件，我國已有37家業者加入RE100倡議，合計市值高達新台幣52兆元，2024年營收更高達15兆元；若綠電發展因法規加嚴而受限，不僅會影響企業履行減碳承諾，更削弱我國產品在國際市場的競爭力，進而衝擊出口訂單與產業供應鏈，最差狀況導致訂單流失、投資撤離等不願樂見之情形。

經濟部最後強調，發展綠能是朝野政黨的一致目標，對於此次修法表示遺憾，呼籲各界以理性、科學方式討論能源政策，政府也會持續嚴格把關案場開發，確保綠能、環境、產業發展取得三贏之結果。

經濟部強調，綠電供應已是台灣維持國際競爭力的關鍵要素，綠能供應不足將對經濟發展造成實質衝擊。

