風電、太陽能發電是「世紀騙局」! 川普稱 : 殘害農民、不再批准項目

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普20日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民，這是「世紀騙局」，美國愚蠢的日子過去了」。美媒《CNBC》報導，川普稱，即使美國部分地區的電力需求超過供應，他的政府也不會批准太陽能或風能項目。

據報導，川普稱，建造並仰賴風力發電機和太陽能發電的州，電力和能源成本都出現破紀錄增長，指控這是「世紀騙局」。他將美國電價上漲歸咎於可再生能源。

川普在今年1月20日回任後就宣布「全國能源緊急狀態」，表明將大規模開採石油、天然氣來解決空前的通膨問題。川普當時說，通膨是因為大量的過度支出、能源價格飆升所致，「我們就要鑽，用力鑽」。

川普認為，隨著燃煤電廠等傳統機組不斷退役，數據中心及其他行業的用電需求快速增長，美國最大電網運營商PJM Interconnection出現供需緊張，推動電價上漲。

據報導，在上月舉行的一次容量拍賣中，PJM新發電力容量的價格同比上漲了22%。PJM電網覆蓋美國中西部和南部的13個州，PJM通過年度容量拍賣設定電價，電力供應商通過競標來滿足該地區預期需求。

但根據勞倫斯伯克利國家實驗室的數據顯示，能夠最快緩解供需缺口的，恰恰是光電與電池儲能項目，這2類項目幾乎佔據了電網排隊併網項目的絕大多數。

外媒指出，聯邦政府已於上月收緊可再生能源的許可流程，目前集中在內政部長道格·伯格姆的辦公室。現今，再生能源公司擔心，這些項目將不再獲得曾經是正常業務的許可。

