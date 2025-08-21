晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

風電、太陽能發電是「世紀騙局」! 川普稱 : 殘害農民、不再批准項目

2025/08/21 09:53

川普稱，美國不會批准太陽能或風能項目。（示意圖，路透）川普稱，美國不會批准太陽能或風能項目。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普20日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民，這是「世紀騙局」，美國愚蠢的日子過去了」。美媒《CNBC》報導，川普稱，即使美國部分地區的電力需求超過供應，他的政府也不會批准太陽能或風能項目。

據報導，川普稱，建造並仰賴風力發電機和太陽能發電的州，電力和能源成本都出現破紀錄增長，指控這是「世紀騙局」。他將美國電價上漲歸咎於可再生能源。

川普在今年1月20日回任後就宣布「全國能源緊急狀態」，表明將大規模開採石油、天然氣來解決空前的通膨問題。川普當時說，通膨是因為大量的過度支出、能源價格飆升所致，「我們就要鑽，用力鑽」。

川普認為，隨著燃煤電廠等傳統機組不斷退役，數據中心及其他行業的用電需求快速增長，美國最大電網運營商PJM Interconnection出現供需緊張，推動電價上漲。

據報導，在上月舉行的一次容量拍賣中，PJM新發電力容量的價格同比上漲了22%。PJM電網覆蓋美國中西部和南部的13個州，PJM通過年度容量拍賣設定電價，電力供應商通過競標來滿足該地區預期需求。

但根據勞倫斯伯克利國家實驗室的數據顯示，能夠最快緩解供需缺口的，恰恰是光電與電池儲能項目，這2類項目幾乎佔據了電網排隊併網項目的絕大多數。

外媒指出，聯邦政府已於上月收緊可再生能源的許可流程，目前集中在內政部長道格·伯格姆的辦公室。現今，再生能源公司擔心，這些項目將不再獲得曾經是正常業務的許可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財