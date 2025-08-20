晴時多雲

全球AI高峰會落幕 推升台灣國際AI影響力

2025/08/20 19:22

首屆「WITSA全球AI高峰會」19至20日在台北舉行。（主辦單位提供）首屆「WITSA全球AI高峰會」19至20日在台北舉行。（主辦單位提供）

〔記者徐子苓、實習記者林子云／台北報導〕首屆「WITSA全球AI高峰會」19至20日在台北舉行，由世界創新科技與服務聯盟（WITSA）與中華軟體公會共同主辦，聚焦「AI形塑數位世界」。本次會議吸引來自36國、逾300位產官學研代表參與，凸顯台灣在人工智慧國際合作與應用推動上的角色。

數位發展部部長黃彥男表示，政府推動「AI新十大建設」，目標將台灣打造為「人工智慧島」，並與國際建立可信賴的合作夥伴關係。他指出，台灣除半導體供應鏈外，軟體與中小企業體系也具備靈活創新優勢，有望成為AI應用的重要試驗場。

軟體公會近期發布的《2025資訊軟體服務產業白皮書》提出「數位公共建設9+1政策建言」，涵蓋AI應用、數位治理與產業人才培育等議題，並倡議制定「數位基本法」。軟體公會理事長沈柏延指出，公會將協助政策落地並推動國際交流，藉由人才認證與應用場域實證，提升產業競爭力。

高峰會也展示多項獲獎應用案例，反映AI的實際經濟效益。例如，Hyra Network透過去中心化算力平台，已串接全球逾250萬台邊緣設備，2025上半年已創造60萬美元營收，挑戰傳統AI基礎設施集中化的格局。台灣資策會則推出AI供應鏈優化系統，協助製造業降低成本與提升效率；希臘Knowledge SA開發的「一站式公司設立系統」，將企業登記流程壓縮至8分鐘，成為數位轉型示範。

此外，英國藥品和健康產品管理局應用AI強化非法網站偵測，將稽核效率大幅提升；巴西Urgent Care Lucy則利用AI過濾緊急醫療服務的非必要來電，顯著減少公共資源浪費。這些案例突顯AI在製造、醫療與公共治理的多元應用，並展現潛在市場規模。

WITSA主席Dato’ Dr. Sean Seah強調，AI發展應以「協作」為核心，並提出「全球AI生態系網絡」，涵蓋基礎設施、數據流通、應用案例與投資等七大支柱。台灣已與巴西、巴林簽署合作，未來將有更多企業藉此拓展海外市場。

沈柏延表示，台灣將以制度化參與與國際化拓展為核心，連結全球資源，推動AI生態系發展。此次高峰會不僅是技術交流平台，也為台灣產業提供進入國際AI合作網絡的契機。

