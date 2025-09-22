LTN經濟通》中國限制鎢出口 聯友金屬卡到大商機

繼稀土之後，中國管制關鍵金屬「鎢」出口，成為新鎖喉戰略。（擷取自社群平台）

鎢成中國金屬地緣政治中的另一張王牌

〔財經頻道／綜合報導〕2025年2月4日起中國將鎢原料作為反制美國關稅手段，鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動新一波鎢金屬價格上漲，截至8月底國際鎢金屬報價已較年初上漲超過70%。國際鎢金屬供需失衡，卻讓靠回收鎢的台廠聯友金屬（7610）逮到大商機。

中國為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾8成鎢原料。

中國二月的管制措施一出手，市場立即反應。APT（仲鎢酸銨）與鎢粉行情快速上揚，九月初中國仲鎢酸銨（APT）價格報人民幣41.5萬元/噸，較年初漲96.7%；歐洲APT價格535-550美元/噸，較年初漲64.4%。

分析師指出，鎢的戰略邏輯與稀土如出一轍：雖然單一市場規模不算龐大，但若缺貨，就能癱瘓整條產業鏈。沒有鎢，切削刀具壽命下降，航太零件良率受挫，半導體接點沉積中斷，影響可謂「牽一髮而動全身」。對中國而言，這是一張能與西方晶片限制對抗的「談判籌碼」。換言之，鎢正在成為金屬地緣政治中的另一張王牌。

鎢碳化物刀具被稱為「製造一切的工具」，是工廠產線上的核心耗材。（擷取自社群平台）

隱形製造成本 刀具價格背後的連鎖效應

當鎢價格上漲，最先感受到壓力的不是消費者，而是各國製造業。鎢碳化物刀具被稱為「製造一切的工具」，是工廠產線上的核心耗材。汽車、航太、能源設備生產線，往往每天需要消耗數百把刀具，刀具壽命與價格直接影響產線的良率、節拍與成本。

專家指出，工業產線上的刀具並非可以隨意替換，不同材質與角度需要重新設定參數，如進給速度、轉速，甚至涉及整條產線的試產與調校，影響良率數據、產線也恐延誤。因此，鎢價格不僅是「原料成本」問題，更是能擾亂整個製造業效率的「隱形黑手」。

市場研究指出，2024年鎢碳化物市場規模達 216 億美元，2033 年預估將成長至 333 億美元，年複合成長率（CAGR）為 4.93%。硬質合金刀具市場則在 2024 年規模 115 億美元，預估 2032 年達 184 億美元。這些產業對刀具依賴極深，任何供應不穩都將導致成本上揚與交期延誤。

分析師提醒，刀具的隱形成本會快速傳導至資本財景氣。換句話說，鎢的價格波動並不僅止於原物料端，而會放大成製造業全鏈條的成本壓力。中國的出口管制，讓這一隱性風險被迫浮上檯面，全球製造業不得不正視其供應鏈脆弱性。

半導體設備會使用到鎢，特別是作為高附加價值的半導體靶材和鎢鋼合金的原料。（擷取自社群平台）

半導體與醫療不可或缺

如果說，刀具讓鎢成為「工業的牙齒」，那麼在科技與醫療領域，鎢更是「不可替代的骨幹」。鎢在半導體與醫療領域的角色，顯示出它的「不可替代性」。

在晶圓製程中，鎢以 CVD W plug/via 形式貫穿接點，連結電晶體與金層。即便銅與鈷等材料已被廣泛使用，但接點層依舊離不開鎢，一旦供應或品質出現波動，會沿著沉積、蝕刻、CMP 全流程放大，最後反映在良率下降與成本上升，這使得晶圓廠對鎢的穩定供應高度敏感。

分析師指出，鎢的價格對科技業是具連動意義。若APT（仲鎢酸銨）/ 鎢粉價格持續偏高時，晶圓廠與醫療設備商雖可透過「長約與回收料（scrap）」緩衝，但新進產能/機台換代的 BOM（Bill of Materials；物料清單）成本仍會上修。這點，可從2025年中國宣布管制出口後，仲鎢酸銨（APT）價格飆升見到端倪。

APT是鎢冶金工業中重要的一種中間體，為鎢產業鏈的「關鍵樞紐原料」，它的價格幾乎決定了鎢下游產品（刀具、鎢粉、電子材料）的行情。

在醫療影像領域，X 光管的陽極與燈絲幾乎清一色採用鎢或鎢合金。原因在於鎢的 高原子序數、最高熔點（3422°C）、低蒸氣壓，能兼顧產生效率與耐用性。臨床端的研究與教材一致指出，這是提升成像品質與設備壽命的關鍵。

更前沿的應用，還包括核融合計畫 ITER。分析師指出，鎢是等離子體接觸面的核心材料。高耐熱與低氚滯留，使其成為「後石化時代能源技術」的重要拼圖。

此外，鎢合金還被廣泛使用於航太與國防工業，包括飛機配重、直升機轉子、軍用穿甲彈等。即便在體育賽車、釣具等小眾領域。這些都說明了一個現實，雖然投資市場上鎢不如稀土耀眼，但卻早已滲透生活與科技的每一個角落。

專家指出，中國管制鎢，對科技業與醫療產業的衝擊，遠比表面數字更為深遠。

台商聯友金屬透過循環技術，將回收的鎢合金還原生產鎢金屬原料。（擷取自社群平台）

聯友是Tesla、台積電等大廠的供應商

在中國管制鎢的背景下，台灣的聯友金屬（7610）成了意外的受惠者，主要就是靠著「回收再製」模式切入全球供應鏈，成為 Apple、Tesla、台積電等大廠的供應商。

聯友金屬的做法是將廢棄刀具、粉末等「工業垃圾」回收處理，再製成鎢酸鈉、APT 及高純鎢粉，重新進入半導體、汽車、航太產業。這種路徑不僅降低了對中國礦源的依賴，更符合歐美客戶最在意的去風險化及合乎規定。

更關鍵的是，聯友金屬取得了 RMI、UL2809 等 ESG 認證，能保證產品沒有血礦、碳排低，這正好契合國際品牌的永續要求。換言之，聯友的差異化亮點不是「價格便宜」，而是「非中來源 + ESG 認證」的雙重保險。

這讓聯友金屬在中國「卡喉」新常態下，成為中美金屬戰下的「戰略拼圖」。這對美國與歐洲客戶而言，是一個規模雖小但靈活透明的供應商，能在大環境高風險下，提供另一條安全選擇。

專家指出，這樣的策略正是台商在全球供應鏈「去中國化」過程中，最擅長的卡位方式，利用細分市場的靈活性，搶占戰略縫隙。

聯友金屬走「都市採礦」路線，較開採礦山的平均成本低，是獲利核心。（擷取自社群平台）

「垃圾變黃金」的成本紅利

中國自2025年2月起加強出口管制，推動仲鎢酸銨價格在半年內從每噸約300美元飆升，曾突破500 美元，在供應高度集中之下，全球企業面臨成本與供應鏈風險。分析師指出，聯友透過「都市採礦」方式將廢料再生利用，據業界估算，APT現貨價超過500 美元/噸，其回收成本約比傳統礦山低20–30%，毛利更具吸引力。

據報導，傳統鎢生產要從礦山開採黑鎢礦、白鎢礦，再經過冶煉製成 APT（仲鎢酸銨），這條路徑成本高、波動大，且中國鎢產業有「三大支柱」，包括江西贛州鎢業 （JXTC）、中鎢高新 （五礦系）及厦門鎢業等，控制了中國鎢精礦與中下游加工的絕大部分產能，具有價格影響力。

業內人士指出，精礦 （tungsten concentrate）從礦山開採後經選礦處理，含WO₃約60–70%。至於廢料（scrap）包含使用過的切削刀具、鎢粉末廢料、鎢合金邊角料，折算含鎢量通常有7成以上，甚至有時高達80–90%。

但因聯友金屬不用挖礦，這省下礦山投資與尾礦處理，也少了大筆資本支出（CAPEX）與環保負擔。且其廢料收購價通常低於礦山，等於以市場「折扣價」取得原料，再經過再生處理，最後賣出價仍以APT為基準的行情，再加上廢料供應來自製造業，穩定性高且波動比礦價小，就是聯友金屬回收模式的競爭優勢所在。

專家直言，當「別人還在重頭造車，聯友金屬早就靠拆車零件，省下3分之1成本，還能賣得更好價錢」。

