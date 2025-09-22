晴時多雲

美國TikTok管理團隊出爐 梅鐸家族、甲骨文與戴爾均入列

2025/09/22 06:42

初次上稿04:05 更新時間06：42

甲骨文共同創辦人及共和黨重要金主艾里森，此前已廣傳將參與TikTok交易。（美聯社檔案照）甲骨文共同創辦人及共和黨重要金主艾里森，此前已廣傳將參與TikTok交易。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕將接手中國短影音分享平台TikTok（抖音國際版）美國業務的陣容浮出檯面！美國總統川普21日表示，掌握「福斯新聞頻道」與「華爾街日報」等重要媒體的拉克蘭‧梅鐸（Lachlan Murdoch）、軟體巨擘「甲骨文」（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），以及戴爾科技（Dell Technologies）創辦人兼執行長麥可‧戴爾（Michael Dell），將做為美國投資者參與TikTok交易，以確保TikTok繼續在美國存在。

美國TikTok管理團隊出爐 梅鐸家族、甲骨文與戴爾均入列戴爾科技創辦人兼執行長麥可‧戴爾，也被川普點名將參與TikTok美國團隊
。（法新社檔案照）

川普川普在接受福斯新聞「週日簡報」（The Sunday Briefing）節目訪問時表示，美中雙方在TikTok交易上已取得進展，該交易要求TikTok的美國資產，從中國母公司「字節跳動」（ByteDance）轉移到美國所有者手中。

掌握「福斯新聞頻道」與「華爾街日報」等重要媒體的拉克蘭‧梅鐸，可望參與TikTok美國業務營運。（法新社檔案照）掌握「福斯新聞頻道」與「華爾街日報」等重要媒體的拉克蘭‧梅鐸，可望參與TikTok美國業務營運。（法新社檔案照）

拉克蘭是福斯集團執行長，近期在結束與兄弟姐妹的多年法律糾紛後，鞏固了對家族媒體帝國的長期控制權。川普表示，現年94歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），也可能參與這項交易。

艾里森是甲骨文共同創辦人及共和黨重要金主，此前已廣傳將參與TikTok交易。

川普大讚前述企業領袖是傑出人物，也是「美國愛國者」，「我認為他們會做得非常好」，並重申TikTok幫助他在2024年總統大選中爭取到年輕選民支持。

美國政府以國家安全為由，強制要求字節跳動出售TikTok美國業務，以防止中國政府可能獲取其美國用戶資料。在前總統拜登任內，美國國會通過立法，要求字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用。但川普政府拒將這款擁有1.7億美國用戶的熱門社群媒體應用程式，納入與中國的廣泛經貿談判之中，並因此多次延後實施禁令，試圖尋求解決方案。

白宮發言人李威特20日表示，美方將會成立1個由美國人主導的董事會，管理TikTok今後在美國的運作；董事會將有7席，其中6席將由美國人出任，相關協議可望在「未來幾天內」簽署。

李威特也證實甲骨文將參與此案。她告訴福斯新聞頻道，甲骨文將負責資料與隱私權保護，演算法同樣將由美方掌控。

