退休存700萬！6旬翁「犯1大錯」積蓄幾乎蒸發 遺孀快變低收入戶

〔財經頻道／綜合報導〕即便準備充足存款迎接退休，也得先規劃好醫療開銷和避免錯誤的理財觀念。日本一名6旬老翁，生前退休時擁有資產3500萬日圓（約新台幣705萬元），原以為可以與妻子安穩度過餘生。然而，他在退休後開銷變大，加上誤信投資詐騙，畢生積蓄幾乎蒸發，又因罹癌治療花費高，病逝時存摺只剩50萬日圓（約新台幣10萬元），葬禮只能簡化，如今妻子靠每月13萬日圓（約新台幣2.6萬元）年金苦撐，生活水準幾乎與低收入戶補助無異。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，安田崇先生（化名，享年69歲）生前任職於大型製造商，60歲退休時年收入約900萬日圓（約新台幣181萬元），他留有1500萬日圓（約新台幣302萬元）存款，加上2000萬日圓（約新台幣403萬元）的退休金，退休之初的資產合計達3500萬日圓，當時看來，退休生活的藍圖完美無缺。太太奈美子（化名）繼承了老家，沒有房貸壓力，這對夫妻原可說是完美體現了「悠閒退休」的樣貌。

然而，退休後暗流其實已經悄悄湧動。從60歲到年金發放的65歲這五年間，安田先生沒有選擇再就業，他抱持著「我已為公司燃燒一生」的自豪感，滿心想要享受久違的自由。退休後的生活比以往更加大手大腳，安田先生頻繁打高爾夫、買進口車、甚至花大錢翻修住宅，支出比以往高更多。更糟的是他被網友慫恿，投資所謂的『海外房產』，背著太太投入1200萬日圓（約新台幣242萬元），結果血本無歸，遇上典型的投資詐騙。

當他65歲開始領年金時，手頭的金融資產已銳減至500萬日圓（約新台幣101萬元）。儘管夫妻倆每月合計能領到約28萬日圓（約新台幣5.6萬元）的年金，他仍深信「勉強能過活」，絲毫沒有意識到潛在的風險，而對家中財務一無所知的奈美子，更是對此全然不知。

66歲時，安田先生被診斷出肺癌，歷經2年治療仍然不治。由於他生前曾聽信「有高額療養費制度，不需要額外醫療保險」的說法，因此完全沒加入任何保險。這2年龐大的醫療開銷，幾乎花光了僅存的500萬日圓。先生過世後，奈美子打開存摺，才震驚地發現存款只剩下50萬日圓，僅存的錢根本不足以舉辦正式葬禮，只能選擇火葬，沒有守靈，也沒有告別式。

如今，奈美子每月僅能依靠自己的國民年金與遺屬年金，合計領取約13萬日圓（約新台幣2.6萬元），生活水準幾乎快與低收入戶補助相同。

真實案例，反映出許多家庭的真實寫照。報導指出，丈夫在生前必須做好充分準備，關鍵在於，具體預估可能的支出，並搭配「保險」與「存款」來妥善規劃。退休後，醫療與死亡保險極為重要，高額療養費制度雖有上限，但長期治療仍會消耗龐大資產，若有醫療險或癌症險，就能避免資產被侵蝕。

