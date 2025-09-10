2025經濟韌性論壇》賴總統拋「主權衛星」計畫 確保資通訊不斷鏈

總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，在數位通訊韌性方面，除了正推動多層次網路建設與防護之外，也在尋求建置「主權衛星」，同時強化政府內部及與國際通訊的資訊安全，確保在任何情況下數位通訊都能不斷鏈。（記者廖振輝攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，在數位通訊韌性方面，除了正推動多層次網路建設與防護之外，也在尋求建置「主權衛星」，同時強化政府內部及與國際通訊的資訊安全，確保在任何情況下數位通訊都能不斷鏈。

賴清德在自由時報林鴻邦社長陪同下進入會場，並上台致詞。賴表示，台灣正面臨國際經濟秩序快速變動、地緣政治情勢更加複雜的時代，還有極端氣候、糧食安全、資安威脅、認知作戰等全方位、複合式的挑戰，國家安全的內容，不僅限於軍事防衛，更涵蓋通訊、金融、能源、資安等多重面向，必須提升國家的整體韌性，才能夠確保國家的安全以及永續發展。

賴清德認為，國家安全韌性包含供應鏈安全、數位通訊韌性、全社會防衛韌性、經濟韌性四個面向。首先，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，必須確保戰略自主以及供應鏈安全，政府已推動「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及次世代通訊產業，持續推動產業振興所需的基礎建設，並鞏固關鍵技術能量，透過國際合作降低對單一市場的依賴。

其次是數位通訊韌性。賴清德說明，政府正推動多層次網路建設與防護，如同中華電信董事長簡志誠提到的「海地星空」，不僅是海底電纜、網路光纖，甚至於太空的低軌衛星、中軌道衛星以及同步衛星，我們也在尋求建置「主權衛星」，讓通訊更便利、更安全。

賴接著說，我們目前也正強化政府內部的資訊安全，還有台灣和國際通訊的資訊安全，國家基礎建設同樣將資訊安全防護列為未來工作的重要一環，我們會攜手國際夥伴與產業，共同建立高標準資安體系，守護關鍵基礎設施，確保通訊及資訊系統在任何情況下都不能斷鏈，為國家安全築起穩固屏障。

第三是全社會防衛韌性。賴清德說，國家的韌性必須建立在人民的信心與凝聚力之上，不能單靠國防力量，政府持續強化社會安全網、危機演練與跨部門協調，確保挑戰來臨之時，不管是天災地變或是地緣政治的衝擊，人民都能夠順利上手、人民對國家和社會都能夠有安心、互信、互助。唯有全民參與，「全社會防衛韌性」才能落實，也才能因應各種的挑戰。

最後，在經濟韌性方面，賴清德說明，固然台灣經濟近年持續表現亮眼，今年上半年經濟成長率達6.75%，目前就業情況也是近20年來最好，失業率在3.2%-3.3%左右，但我們也必須注意到，雖然全年經濟成長率預估達4.45%，連續兩年高於全球平均，但我們也應該特別注意中小微型企業後續的升級轉型，以及因應對等關稅的應變能力。

