晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025經濟韌性論壇》賴總統拋「主權衛星」計畫 確保資通訊不斷鏈

2025/09/10 11:23

總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，在數位通訊韌性方面，除了正推動多層次網路建設與防護之外，也在尋求建置「主權衛星」，同時強化政府內部及與國際通訊的資訊安全，確保在任何情況下數位通訊都能不斷鏈。（記者廖振輝攝）總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，在數位通訊韌性方面，除了正推動多層次網路建設與防護之外，也在尋求建置「主權衛星」，同時強化政府內部及與國際通訊的資訊安全，確保在任何情況下數位通訊都能不斷鏈。（記者廖振輝攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，在數位通訊韌性方面，除了正推動多層次網路建設與防護之外，也在尋求建置「主權衛星」，同時強化政府內部及與國際通訊的資訊安全，確保在任何情況下數位通訊都能不斷鏈。

賴清德在自由時報林鴻邦社長陪同下進入會場，並上台致詞。賴表示，台灣正面臨國際經濟秩序快速變動、地緣政治情勢更加複雜的時代，還有極端氣候、糧食安全、資安威脅、認知作戰等全方位、複合式的挑戰，國家安全的內容，不僅限於軍事防衛，更涵蓋通訊、金融、能源、資安等多重面向，必須提升國家的整體韌性，才能夠確保國家的安全以及永續發展。

賴清德認為，國家安全韌性包含供應鏈安全、數位通訊韌性、全社會防衛韌性、經濟韌性四個面向。首先，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，必須確保戰略自主以及供應鏈安全，政府已推動「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，以及次世代通訊產業，持續推動產業振興所需的基礎建設，並鞏固關鍵技術能量，透過國際合作降低對單一市場的依賴。

其次是數位通訊韌性。賴清德說明，政府正推動多層次網路建設與防護，如同中華電信董事長簡志誠提到的「海地星空」，不僅是海底電纜、網路光纖，甚至於太空的低軌衛星、中軌道衛星以及同步衛星，我們也在尋求建置「主權衛星」，讓通訊更便利、更安全。

賴接著說，我們目前也正強化政府內部的資訊安全，還有台灣和國際通訊的資訊安全，國家基礎建設同樣將資訊安全防護列為未來工作的重要一環，我們會攜手國際夥伴與產業，共同建立高標準資安體系，守護關鍵基礎設施，確保通訊及資訊系統在任何情況下都不能斷鏈，為國家安全築起穩固屏障。

第三是全社會防衛韌性。賴清德說，國家的韌性必須建立在人民的信心與凝聚力之上，不能單靠國防力量，政府持續強化社會安全網、危機演練與跨部門協調，確保挑戰來臨之時，不管是天災地變或是地緣政治的衝擊，人民都能夠順利上手、人民對國家和社會都能夠有安心、互信、互助。唯有全民參與，「全社會防衛韌性」才能落實，也才能因應各種的挑戰。

最後，在經濟韌性方面，賴清德說明，固然台灣經濟近年持續表現亮眼，今年上半年經濟成長率達6.75%，目前就業情況也是近20年來最好，失業率在3.2%-3.3%左右，但我們也必須注意到，雖然全年經濟成長率預估達4.45%，連續兩年高於全球平均，但我們也應該特別注意中小微型企業後續的升級轉型，以及因應對等關稅的應變能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財