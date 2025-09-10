晴時多雲

2025經濟韌性論壇》賴清德揭國安4大韌性 金融業「雨天不收傘」

2025/09/10 11:31

總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時強調，因應對等關稅，盼金融單位在風險承受能力範圍內「雨天不收傘」，共度難關。（記者廖振輝攝）總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時強調，因應對等關稅，盼金融單位在風險承受能力範圍內「雨天不收傘」，共度難關。（記者廖振輝攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席《自由時報》主辦、中華電信協辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，賴致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，針對經濟韌性，賴清德特別提及要協助160萬家中小微型企業升級轉型、因應對等關稅，並盼金融單位在風險承受能力範圍內「雨天不收傘」，共度難關。

賴清德在自由時報林鴻邦社長陪同下步入會場，並發表致詞。賴清德認為，國家安全韌性包含供應鏈安全、數位通訊韌性、全社會防衛韌性、經濟韌性四個面向。在經濟韌性方面，固然台灣經濟近年持續表現亮眼，全年經濟成長率預估達4.45%，連續兩年高於全球平均，但我們也應該特別注意中小微型企業後續的升級轉型，以及因應對等關稅的應變能力。

賴清德強調，未來將強化金融機構的幫助，除了落實行政院長卓榮泰提出930億元中小微型企業照顧方案之外，希望金融單位特別留意中小企業的需求，「雨天不收傘」，要共度難關，相信以台灣中小微型企業的體質，在政府協助下，有機會克服難關繼續往前走。

賴清德提醒，金融機構在核貸的時候「雨天不收傘」，但也要去注意本身的風險承受能力，確保資本在台灣能自由、安全、高效地流動，並藉由支持金融創新、產業升級與跨境投資，打造一個不斷鏈的金融體系，讓台灣的企業能夠立足台灣、佈局全球、行銷全世界，能夠達到在國際舞台持續發揮我們的影響力。

除此之外，賴清德提到，國家正積極推動「AI新十大建設」，讓人工智慧深入百工百業，提升各行各業的經營效率、創造新的價值，展現台灣新的競爭力，厚植台灣的經濟韌性，只有讓高達160萬家的中小微型企業，體質增強，韌性增強，國家的經濟體系才能永續發展，「韌性不是被動防禦，而是主動塑造未來」。

賴清德強調，台灣的戰略藍圖，不只是抵禦風險，更要創造機會；不只是保護現狀，更要開創新局。唯有在戰略自主、科技安全、社會穩定與經濟多元之間找到平衡，台灣才能在動盪世界中站穩腳步，成為全球民主陣營可信賴、也可貢獻力量的重要夥伴。

