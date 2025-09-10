晴時多雲

中國自製客機想飛出大鳥籠 港媒驚爆先找「它們」下手

2025/09/10 11:41

中國計畫透過「一帶一路」推動其國產飛機。（法新資料照）中國計畫透過「一帶一路」推動其國產飛機。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國計畫透過「一帶一路」推動其國產飛機，但先前外媒報導，中國自造飛機出現許多困難，即使想推動「中國製造」，但零件仍嚴重依賴西方製造零件，此外中國商飛也無法獲得美國和歐洲航空監管機構的適航認證。

中國政府在1份報告中表示，在這項為期8年的倡議的下1階段，北京將與參與「一帶一路」倡議的150個國家中的部分國家，加強在飛機租賃和民航設備製造方面的合作。

該份報告指出：「中國民航運優先加強與一帶一路沿線國家的航線網絡互聯互通，支持開闢新的國際客運和貨運航線，增加航班頻率。」

港媒補充，中國「一帶一路」合作夥伴主要分佈在中亞、中東、非洲和東歐，截至今年4月，C909在印尼已累計安全飛行8100多小時，搭載旅客超過27萬人次。而作為倡議的一部分，寮國和越南今年開始從總部位於上海的中國商用飛機有限責任公司（Comac），租賃C909支線飛機。

IBA集團預測，中國商飛預計將在2030年交付145架其大型窄體C919客機，高於2025年的50架。儘管市場規模不斷擴大，這款與空中巴士A321或波音737規格相似的飛機，在中國以外仍缺乏買家或相關飛行認證。

《彭博》就曾點出，C919在國際上銷售困難，主要因中國商飛無法獲得美國和歐洲航空監管機構的適航認證。中國商飛曾試圖獲得歐洲認證，但歐盟監管機構表示，審核過程可能需要3至6年。

而在此之前，美國曾限制包括噴射飛機引擎在內的一些關鍵零件向中國出口，這損害了中國商飛提高產量的努力，因C919嚴重依賴西方製造的零件（包括美國零件）。美國銀行分析師艾普斯坦（Ronald J. Epstein）表示，C919的主要供應商有48家來自美國、26家來自歐洲、14家來自中國。

《金融時報》也曾點出類似問題，表示C919在關鍵零件方面嚴重依賴美國供應商，可能會威脅到增產計畫，甚至影響到已投入營運的客機維護。

