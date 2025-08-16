半導體關稅300％？專家：台積電是資優生別自己嚇自己

美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，專家指出，台積電在談判與承諾的表現實屬「資優生」，別自己嚇自己。（法新社）

〔中央社〕美國總統川普近期再喊半導體晶片關稅「可能200%、300%」，專家指出，不清楚川普在向誰「放話」，半導體產業牽涉多國，川普理念是力促美國投資及反中國傾銷，但台積電在談判與承諾的表現實屬「資優生」，別自己嚇自己。

外電報導，美國總統川普（Donald Trump）近期表示，將在未來兩週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國，待逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

熟悉地緣政治的半導體產業專家向中央社記者表示，川普此番言論尚不夠明確，到底是向哪個對象「放話」，還不得而知，台灣和台積電都不需要「聞雞起舞」，不要像驚弓之鳥，「自己嚇自己」。

他進一步分析，川普的高關稅都是先「高高舉起」，逼對手上談判桌，因此不管多高的關稅都是變動的，很有可能輕輕放下。

這位專家說明，以半導體產業而言，產業鏈包括設備、製造、封裝、測試、材料、化學品等，相關國家有中國、韓國、日本、台灣、新加坡、馬來西亞與歐盟等。川普此番言論是劍指哪個國家、哪個企業，台灣其實「不需要自己對號入座」，但川普在半導體關稅談判的核心理念，就是力促赴美投資，以及反中國傾銷。

以製程而言，他推測，川普也許認為先進製程投資美國腳步不夠快，但台積電的腳步一定比三星快，且台積電在談判與承諾方面的表現，已實屬「資優生」。

成熟製程部分，這位半導體專家指出，台灣以聯電為代表，中國為中芯，日本全部都是成熟製程，若川普此番言論是針對成熟製程，很可能是因目前美國自有成熟製程尚供不應求，希望除了中國以外的業者加速赴美投資，同時喊話反中國傾銷。

另一位產業專家表示，川普此番發言屬於非正式談話，推估可能希望獲得喊話投資的企業，更為明確的建廠進度保障。

他表示，業界先前普遍推估，台積電是在232條款中，能獲得半導體關稅豁免的企業，但能獲得投資金額的低標，以及能豁免的範疇在哪，也還有待細節釐清，「沒有人有明確的答案」。

