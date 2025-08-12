晴時多雲

台美關稅談判 卓榮泰：現在重心放在爭取更合理結果

2025/08/12 09:46

行政院長卓榮泰。（資料照）行政院長卓榮泰。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕台美關稅談判仍在進行當中，行政院長卓榮泰今表示，現在重心完全放在繼續爭取更合理的關稅結果，行政院會衡量現在對於整個產業的支持，是否需要調整，或增加對特定產業的項目，這部分會再深入研究。卓也提及，受到「財政收支劃分法」的影響，明年度中央政府總預算案的編列，會有較高額舉債。

立法院院會今邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對台美關稅等時事議題進行說明及回應。

對於台美關稅談判，卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君昨已清楚向國人說明，現在重心完全放在繼續爭取更合理的關稅結果。而在總統賴清德已正式公告且生效韌性特別條例所有法案的基礎下，行政院會衡量對於整個產業支持，是否要調整、如何調整，或是增加對特定產業的項目，會再做深入研究，後續希望循修正草案的方式，送請立法院能夠通過。

至於談判內容及進度，卓榮泰指出，由於談判目前還在進行當中，雙方有簽署保密協定，但是行政院一定會在國會保留的情況下，在進入到最後階段之前，向國會、向國人做充分說明，這絕對是正常作業程序，但是在過程當中，行政院會將可以向外界說明的部分，向大家說明。

卓榮泰強調，關於實質的討論結果，最後行政院尋求國會支持時，屆時國人會全盤的了解，行政院也會針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備產業支持政策上的擴大，這個是政府目前在做的工作。

此外，對於外界質疑未詳細說明疊加關稅一事，卓榮泰說，4月所說過的，原稅率加對等關稅，這是一個事實，沒有所謂失言，但行政機關在論述時，沒有一而再、再而三的將此當作基礎進行說明，引起誤會，或是瞭解不夠深，行政機關深刻自我檢討，「我也希望從此可以建立一個正確的資訊。」

卓榮泰也提及，有關行政院現在全力緊盯、編定的明年度中央政府總預算案，確實因為受到財劃法的影響，會出現極大財政上的空缺，這部分只好用舉債的方式因應，所以明年會面臨到一個比較高額舉債的總預算案編製結果。

